Культовые персонажи в центре событий сюжетного трейлера Funko Fusion

На San Diego Comic-Con студия 10:10 Games представила новый трейлер долгожданной игры Funko Fusion. В ней игрокам предстоит собрать команду любимых персонажей Funko POP! и сразиться со злодеем Эдди.
Funko Fusion – это уникальный приключенческий экшен, объединяющий культовые франшизы и культовых персонажей в одном виртуальном мире. Исследуйте знакомые вселенные, сражайтесь с врагами и собирайте коллекцию любимых героев Funko Pop. Играйте в одиночку или объединитесь с друзьями в кооперативном режиме.
Разработчики обещают более 20 различных франшиз, но такое смешение жанров и рейтингов вызывает вопросы. От милых персонажей "Хи-Мена" до ужасов "Нечто" и Five Nights at Freddy's – такое соседство кажется довольно странным для игры, ориентированной на широкую аудиторию. Тем не менее, авторы уверяют, что смогут удивить всех. Релиз Funko Fusion состоится 13 сентября на большинстве современных платформ.
этот кал на выставке игр показывают ? 🤣🪤неудивительно что игромир больше не проводят 🪤🏴☠️