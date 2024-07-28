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Funko Fusion 13.09.2024
Экшен, Адвенчура
4.6 8 оценок

Культовые персонажи в центре событий сюжетного трейлера Funko Fusion

butcher69
Новости

На San Diego Comic-Con студия 10:10 Games представила новый трейлер долгожданной игры Funko Fusion. В ней игрокам предстоит собрать команду любимых персонажей Funko POP! и сразиться со злодеем Эдди.

Funko Fusion – это уникальный приключенческий экшен, объединяющий культовые франшизы и культовых персонажей в одном виртуальном мире. Исследуйте знакомые вселенные, сражайтесь с врагами и собирайте коллекцию любимых героев Funko Pop. Играйте в одиночку или объединитесь с друзьями в кооперативном режиме.

Разработчики обещают более 20 различных франшиз, но такое смешение жанров и рейтингов вызывает вопросы. От милых персонажей "Хи-Мена" до ужасов "Нечто" и Five Nights at Freddy's – такое соседство кажется довольно странным для игры, ориентированной на широкую аудиторию. Тем не менее, авторы уверяют, что смогут удивить всех. Релиз Funko Fusion состоится 13 сентября на большинстве современных платформ.

-2
1
Funko Fusion
13.09.2024
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

этот кал на выставке игр показывают ? 🤣🪤неудивительно что игромир больше не проводят 🪤🏴‍☠️

-3