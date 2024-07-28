Культовые персонажи в центре событий сюжетного трейлера Funko Fusion

На San Diego Comic-Con студия 10:10 Games представила новый трейлер долгожданной игры Funko Fusion. В ней игрокам предстоит собрать команду любимых персонажей Funko POP! и сразиться со злодеем Эдди.

Funko Fusion – это уникальный приключенческий экшен, объединяющий культовые франшизы и культовых персонажей в одном виртуальном мире. Исследуйте знакомые вселенные, сражайтесь с врагами и собирайте коллекцию любимых героев Funko Pop. Играйте в одиночку или объединитесь с друзьями в кооперативном режиме.

Разработчики обещают более 20 различных франшиз, но такое смешение жанров и рейтингов вызывает вопросы. От милых персонажей "Хи-Мена" до ужасов "Нечто" и Five Nights at Freddy's – такое соседство кажется довольно странным для игры, ориентированной на широкую аудиторию. Тем не менее, авторы уверяют, что смогут удивить всех. Релиз Funko Fusion состоится 13 сентября на большинстве современных платформ.