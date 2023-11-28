29 ноября в F-Zero 99 будет добавлен классический режим

Поклонники F-Zero уже много лет жаждут еще одного взгляда на футуристическую гоночную франшизу, поэтому запуск бесплатной гоночной королевской битвы F-Zero 99 в сентябре стал для них приятной неожиданностью. С момента запуска Nintendo также расширила игру, добавив в нее несколько новых порций контента, и вскоре выпустит ещё одно обновление.

Компания объявила на своем официальном японском сайте, что завтра, 29 ноября, выпустит обновление 1.1.0 для F-Zero 99, чтобы добавить в игру новый классический режим. В отличие от режима королевской битвы на 99 игроков, который является главной достопримечательностью игры, классический режим вместо этого будет сосредоточен на онлайн-гонках на 20 игроков с правилами, аналогичными оригинальной игре F-Zero для SNES.

Это означает, что ваш турбоускоритель снова станет одноразовым и будет зарабатываться по завершении каждого круга, а трасса Skyway и атака с вращением также будут удалены. Между тем, сбивание игроков с трассы также не приведет к увеличению показателя мощности. Nintendo также подтвердила, что, в отличие от основного режима, классический режим будет работать с соотношением сторон 4:3.

В обновлении 1.1.0 также появятся Lucky Cards, в которых будут записываться ваши машины и результаты последних пяти гонок. Если в конце этих пяти гонок ваши записанные данные совпадут с номером и автомобилем на обратной стороне вашей счастливой карты, вы получите бонусные билеты, очки опыта и дополнительные награды.

F-Zero 99 доступна на Nintendo Switch как бесплатная игра для всех подписчиков Nintendo Switch Online.