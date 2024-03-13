Обновление Populi для Galactic Civilizations 4 представляет новые расы и мгновенный транспорт

Сегодня компания Stardock выпустила еще одно важное обновление для своей популярной космической 4X-стратегии Galactic Civilizations 4. В обновлении v2.4, получившем название «Populi», представлены специальные расы граждан, гражданский транспорт, обновления пользовательского интерфейса и улучшенная языковая поддержка.
Обновление v2.4 «Populi» включает наиболее востребованную функцию для AlienGPT — специально созданные гражданские расы с уникальными именами, описаниями и портретами. Они создаются на основе конкретных биологических и культурных характеристик цивилизации, добавляя глубину и персонализацию игровому процессу. Эта функция обогащает вселенную игры динамически генерируемыми историями и событиями, делая каждое прохождение уникальным.
Кроме того, в обновлении представлена востребованная функция транспортировки граждан, позволяющая мгновенно перемещать граждан между центральными мирами. Это стратегическое дополнение не только улучшает управление населением, но и открывает новые возможности для оптимизации и расширения вашей цивилизации по всей галактике.
Полный список всех изменений и улучшений обновления Galactic Civilizations 4: Populi можно найти здесь.
батя стеллариса еще жив