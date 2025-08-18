Авторы Verdun, Isonzo и Tannenberg представили новую часть серии - WW1: Gallipoli

Студия BlackMill Games официально анонсировала следующую игру своей исторической линейки шутеров о Первой мировой войне. Проект получил название WW1: Gallipoli и сосредоточится на малоизвестном для массового игрока фронте — кампании на полуострове Галлиполи и в Месопотамии.

Игрокам предстоит встать на сторону Османской империи или войск Британского содружества и принять участие в масштабных сражениях. Разработчики обещают аутентичное оружие, униформу, карты и музыкальное сопровождение, а также привычный для серии тактический геймплей с упором на взаимодействие отрядов и классов.

В игре будет поддержка кроссплея между всеми платформами (ПК, PS5 и Xbox Series X|S), а также система ИИ-бойцов, которые смогут восполнять пустые слоты в командах.

По словам основателя студии Йоса Хёбе, задача проекта — «показать важный, но редко освещаемый фронт войны максимально достоверно». Битвы развернутся как на пляжах Дарданелл, так и в песчаных бурях ближневосточных пустынь.

Добавить игру в список желаемого уже можно в Steam.