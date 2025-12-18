Похоже, Dispatch на Nintendo Switch подвергнется цензуре

Фанаты супергеройской комедии Dispatch от AdHoc Studio обеспокоены: похоже, игра на Nintendo Switch подвергнется цензуре. Пользователи соцсети X обнаружили, что Nintendo отредактировала промо-арт супергеройской комедии Dispatch в своем магазине eShop.
На официальном промо-арте персонажи изображены отдыхающими возле бассейна, вот только версии в магазинах Sony и Nintendo довольно сильно различаются. В Nintendo eShop купальники женских персонажей сделали скромнее: добавили ткань на бедрах и ягодицах, убрали глубокие вырезы и стринги, а Фламбе на шортах застегнули ширинку.
Слева арт в PSN, справа в eShop:
Игроки уверены, что если Nintendo зацензурила даже безобидный арт, то что ждет саму игру, где прямо показывали половые органы и секс-сцену. Скорее всего, они будут вырезаны или сильно изменены.
Dispatch должна выйти на Nintendo Switch и Switch 2 28 января 2026 года
Терпите, за 90 вашингтонов. Нинтендогои...
За 100
Игру хотят подогнать под рейтинг 12+ Причём здесь повестка?
Ну хоть паранджу не одели, на том спасибо.
Это для тех стран, где могут вовсе запретить такую рекламу.
Ещё бы сигару Громиле убрали
В России, например, убрали бы или замазали.
По ТВ да, в США кстати тоже
Нарисовали-бы хот дог. ахаха
Шишка всё равно дымится
Для каких людей цензура, у которых страх перед купальниками ?
Ну сыч семейная консоль от 3х лет. Что бы все было цивильно. Так по мелочи
Не будет цензуры. Из комментаторов конечно не кто ничего не проверит. Зато навоняют. 💨