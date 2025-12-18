Похоже, Dispatch на Nintendo Switch подвергнется цензуре

Фанаты супергеройской комедии Dispatch от AdHoc Studio обеспокоены: похоже, игра на Nintendo Switch подвергнется цензуре. Пользователи соцсети X обнаружили, что Nintendo отредактировала промо-арт супергеройской комедии Dispatch в своем магазине eShop.

На официальном промо-арте персонажи изображены отдыхающими возле бассейна, вот только версии в магазинах Sony и Nintendo довольно сильно различаются. В Nintendo eShop купальники женских персонажей сделали скромнее: добавили ткань на бедрах и ягодицах, убрали глубокие вырезы и стринги, а Фламбе на шортах застегнули ширинку.

Слева арт в PSN, справа в eShop:

Игроки уверены, что если Nintendo зацензурила даже безобидный арт, то что ждет саму игру, где прямо показывали половые органы и секс-сцену. Скорее всего, они будут вырезаны или сильно изменены.

Dispatch должна выйти на Nintendo Switch и Switch 2 28 января 2026 года