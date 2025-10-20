Gallipoli получит карту Ктесифон: первый взгляд на историческую битву Первой мировой

Разработчики военно-исторического шутера Gallipoli представили новую карту — Ктесифон. Локация посвящена событиям Первой мировой войны и станет ключевой в игровом процессе. В ноябре 1915 года на руинах древнего города Ктесифон произошло сражение между турецкими и британскими войсками, и именно эта историческая баталия легла в основу карты.

В обзорном трейлере разработчики не показали геймплей, однако продемонстрировали высокий уровень детализации окружения, тщательно воссозданные руины и атмосферу эпохи. Такой подход подчеркивает стремление студии передать историческую достоверность и погрузить игроков в реалии начала XX века.

Релиз Gallipoli ожидается в начале 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В сентябре в Steam прошло закрытое тестирование игры, в ходе которого выявляли и устраняли технические недочёты, чтобы обеспечить плавный старт проекта.

Gallipoli является частью серии WW1 Game Series, которая недавно отметила своё 12-летие. На сегодняшний день серия включает четыре проекта, каждый из которых известен вниманием к деталям военной экипировки, а также достоверным отображением тактики ведения боёв Первой мировой войны. Новая карта Ктесифон обещает стать ещё одним примером того, как исторические шутеры могут сочетать зрелищность с образовательной ценностью.

Для поклонников жанра и любителей истории Gallipoli предлагает уникальную возможность пережить события столетней давности и оценить атмосферу сражений, где каждая деталь окружения продумана до мелочей.