Экшен и криминал в Кабукитё: новые скриншоты Gang of Dragon

Nagoshi Studio обновила страницу Steam для своей недавно анонсированного экшена Gang of Dragon, добавив серию свежих скриншотов, которые дают первые впечатления о мрачной и опасной атмосфере Кабукитё.

Игроки возьмут на себя роль Шин Джи‑сона, высокопоставленного члена корейского преступного синдиката, в исполнении известного азиатского актера Ма Дон Cока. Исследуя ночные улицы Синдзюку, герой сталкивается с опасными криминальными конфликтами и закрученными человеческими историями, которые заставляют его переосмыслить собственные цели и моральные приоритеты.

Боевая система игры ведётся от третьего лица и делает акцент на подавляющую физическую силу Шина. Игрокам предстоит совмещать жестокие рукопашные приёмы с точными атаками холодным оружием, участвовать в перестрелках и устраивать зрелищные автомобильные погони по городским улицам. Каждое столкновение обещает быть динамичным и насыщенным, а выбор игрока в ключевых моментах влияет на развитие сюжета.

Gang of Dragon обещает глубокий сюжет, где переплетаются насилие и человеческие связи, создавая уникальный опыт погружения в криминальный мир Кабукичо. На данный момент игра официально заявлена только для PC через Steam, а информация о возможных консолях пока не раскрыта.