Экшен и криминал в Кабукитё: новые скриншоты Gang of Dragon

Nagoshi Studio обновила страницу Steam для своей недавно анонсированного экшена Gang of Dragon, добавив серию свежих скриншотов, которые дают первые впечатления о мрачной и опасной атмосфере Кабукитё.
Игроки возьмут на себя роль Шин Джи‑сона, высокопоставленного члена корейского преступного синдиката, в исполнении известного азиатского актера Ма Дон Cока. Исследуя ночные улицы Синдзюку, герой сталкивается с опасными криминальными конфликтами и закрученными человеческими историями, которые заставляют его переосмыслить собственные цели и моральные приоритеты.
Боевая система игры ведётся от третьего лица и делает акцент на подавляющую физическую силу Шина. Игрокам предстоит совмещать жестокие рукопашные приёмы с точными атаками холодным оружием, участвовать в перестрелках и устраивать зрелищные автомобильные погони по городским улицам. Каждое столкновение обещает быть динамичным и насыщенным, а выбор игрока в ключевых моментах влияет на развитие сюжета.
Gang of Dragon обещает глубокий сюжет, где переплетаются насилие и человеческие связи, создавая уникальный опыт погружения в криминальный мир Кабукичо. На данный момент игра официально заявлена только для PC через Steam, а информация о возможных консолях пока не раскрыта.
Весьма любопытно.Гта клонов явно не хватает.Жаль, что Sleeping Dogs 2 так и не случилась (
Согласен, псы были клёвые в свое время, особенно рукопашка - хруст костей до сих пор помню)...
Радует что сразу узнаётся стиль старых Yakuza, а не клоунада из Like a Dragon.
Короче говоря, автор сбежал от клепания ежегодной якудзы к ежегодной якудзе
Нет, автор сбежал от кринжовой Like a Dragon, в которую превратили якудзу.
А разве не он ли инициатор этого кринжа?
Нет
Выглядит как Якудза с модом на пузатого Кирюху.
Я прям очень надеюсь на добротную серьезную сюжетку, как и фильмы с ним, без трэшанины и клоунады.