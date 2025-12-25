ЧАТ ИГРЫ
Gang of Dragon TBA
Экшен, От третьего лица
8.7 28 оценок

Экшен и криминал в Кабукитё: новые скриншоты Gang of Dragon

butcher69 butcher69

Nagoshi Studio обновила страницу Steam для своей недавно анонсированного экшена Gang of Dragon, добавив серию свежих скриншотов, которые дают первые впечатления о мрачной и опасной атмосфере Кабукитё.

Игроки возьмут на себя роль Шин Джи‑сона, высокопоставленного члена корейского преступного синдиката, в исполнении известного азиатского актера Ма Дон Cока. Исследуя ночные улицы Синдзюку, герой сталкивается с опасными криминальными конфликтами и закрученными человеческими историями, которые заставляют его переосмыслить собственные цели и моральные приоритеты.

Gang of Dragon - новый проект автора Yakuza / Like a Dragon

Боевая система игры ведётся от третьего лица и делает акцент на подавляющую физическую силу Шина. Игрокам предстоит совмещать жестокие рукопашные приёмы с точными атаками холодным оружием, участвовать в перестрелках и устраивать зрелищные автомобильные погони по городским улицам. Каждое столкновение обещает быть динамичным и насыщенным, а выбор игрока в ключевых моментах влияет на развитие сюжета.

Gang of Dragon обещает глубокий сюжет, где переплетаются насилие и человеческие связи, создавая уникальный опыт погружения в криминальный мир Кабукичо. На данный момент игра официально заявлена только для PC через Steam, а информация о возможных консолях пока не раскрыта.

Комментарии:  9
Lvinomord

Весьма любопытно.Гта клонов явно не хватает.Жаль, что Sleeping Dogs 2 так и не случилась (

Anomander Reyk

Согласен, псы были клёвые в свое время, особенно рукопашка - хруст костей до сих пор помню)...

ModestDL

Радует что сразу узнаётся стиль старых Yakuza, а не клоунада из Like a Dragon.

spaMER_ID

Короче говоря, автор сбежал от клепания ежегодной якудзы к ежегодной якудзе

ModestDL

Нет, автор сбежал от кринжовой Like a Dragon, в которую превратили якудзу.

spaMER_ID ModestDL

А разве не он ли инициатор этого кринжа?

ModestDL spaMER_ID

Нет

Anglerfish

Выглядит как Якудза с модом на пузатого Кирюху.

Dzengrave

Я прям очень надеюсь на добротную серьезную сюжетку, как и фильмы с ним, без трэшанины и клоунады.

