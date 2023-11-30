Армия шерифа Ноттингема в релизном трейлере кооперативного экшена Gangs of Sherwood

Компании NACON и Appeal Studios рады сообщить, что кооперативная приключенческая игра Gangs of Sherwood уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S. На PC (Epic Games Store, Steam) игра появится сегодня вечером. Создатели представили новый релизный трейлер

В новом ролике рассказывается об угрозах, с которыми придется столкнуться банде весельчаков Робин Гуда: мерзкий шериф Ноттингема — не единственный их враг. Шериф не только окружил себя грозной армией, но и опирается на лейтенантов, которые не менее могущественны, чем кажется на первый взгляд. Чтобы уничтожить сопротивление, тиран привлек таких могущественных воинов, как Гай из Гисборна и настоятельница Кирклиса. Вам придется задействовать все свои способности и наладить разрушительное взаимодействие с товарищами по команде, чтобы победить врагов и освободить народ от ига шерифа.

Gangs of Sherwood - это сюжетная кооперативная приключенческая игра для 1-4 игроков с динамичным геймплеем и высокой реиграбельностью в переосмысленном мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу камня Львиное Сердце, армии шерифа Ноттингема накопили несметную мощь и угнетают народ Англии как никогда раньше. В уникальной научно-фантастической версии легенды о Робин Гуде вас ждут взрывные бои, эффектные комбо и кооперативный геймплей для любителей эпических сражений и испытаний в потрясающем окружении.