Кооперативный экшен Gangs of Sherwood получил обзорный трейлер ©

Новый трейлер раскрывает всё, что вам нужно знать о Gangs of Sherwood, новейшей совместной приключенческой игре, разработанной Appeal Studios и издаваемой NACON. Игра выйдет 2 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Epic Games Store, Steam).

Во время последних крестовых походов король Англии Ричард и его армия обнаружили чудесный камень: Львиное Сердце. Камень был наделен необыкновенными свойствами, которые помогли королевству добиться огромного технического прогресса. Поскольку Львиное Сердце было источником огромного процветания и власти, оно, очевидно, стало объектом ужасной жадности. В конце концов его захватил шериф Ноттингема, чтобы утвердить свою власть и угнетать английский народ.

Чтобы восстать против этой тирании, формируется движение сопротивления, чтобы победить армии шерифа и освободить людей от его беспощадного правления. Четыре знаковых героя из легенды о Робин Гуде возглавляют это восстание, а в «Бандах Шервуда» вы можете играть за горничную Мэриан, дочь шерифа и опытного убийцу; Брат Тук, монах и целитель; Маленький Джон, воин со стальным кулаком; и, конечно же, знаменитый лучник Робин из Локсли.

Все персонажи имеют свой собственный стиль игры, а также широкий спектр уникальных и настраиваемых способностей. По мере продвижения вы открываете новые комбо и фрагменты, которые позволяют выполнять все более мощные и зрелищные комбо. Хотя в «Банды Шервуда» можно играть в одиночку от начала до конца, в первую очередь она задумывалась как совместная многопользовательская игра для четырех игроков. Настройте своих героев в соответствии со своим стилем боя и примите во внимание сильные стороны своих товарищей по команде, чтобы вы могли создать разрушительную синергию и одержать победу над армиями шерифа Ноттингема.