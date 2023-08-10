Новое видео Gangs of Sherwood посвящено боевой системе и стилям ©

Сегодня Nacon выпустила новое видео кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood, посвященное боевому геймплею. В видео участвует геймдизайнер Свен Панес Робело.

Игра вдохновлена самими легендами о Робин Гуде и играми в жанре экшн. Разработчики стремились сделать персонажей максимально уникальными, и это способствует синергии между ними. Каждый персонаж основан на архетипе. Робин — дальнобойный дамаг, а Так — танк. У каждого есть свои способности и «суперрежим», усиливающий эти способности.

Также стало известно, что в конце каждой миссии вы зарабатываете репутацию и золото. Репутация позволяет разблокировать новые предметы для покупки в магазинах снаряжения, в то время как золото используется для их фактической покупки.

Gangs of Sherwood выйдет 19 октября 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.