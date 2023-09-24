Новые трейлеры Gangs of Sherwood знакомят с героями: Робином Гудом, Мэриан, Маленьким Джоном и Братом Туком ©

NACON и Appeal Studios поделились новыми подробностями о четырех героях совместной приключенческой игры Gangs of Sherwood в новом видеосериале, рассказанном Андреа Ди Стефано, директором Appeal Studios.

В Gangs of Sherwood вы сможете выбирать между четырьмя персонажами: Робином, Мэриан, Маленьким Джоном и Братом Туком, каждый из которых обладает совершенно уникальным и настраиваемым стилем игры, чтобы сражаться против злых армий шерифа.

Робин

Робин из Локсли — лидер Сопротивления и лучник, который никогда не промахивается. У него широкий спектр навыков и комбинаций, с помощью которых он сможет победить самых сильных врагов, как только он достигнет своего максимального потенциала, и все это на расстоянии.

Своими особыми выстрелами Робин может поражать нескольких врагов одновременно, пробивать щиты и подбрасывать врагов в воздух, открывая своим союзникам возможности совершать комбо.

Мэриан

Мэриан — печально известная дочь шерифа Ноттингема, и за ее смертоносной элегантностью скрывается множество смертоносных способностей. Она убийца, которая может одинаково хорошо сражаться как на расстоянии, так и вблизи, используя свой выдвижной цепной меч.

Независимо от того, используете ли вы ее меч, чтобы уничтожить большие группы врагов, или нацеливаете ее кинжалы на более отдаленных врагов, Мэриан чрезвычайно универсальна и может эффективно наносить урон по всей боевой арене.

Брат Тук

Брат Тук — монах-целитель, играющий ключевую роль в Сопротивлении. Вы никогда не увидите его без булавы и бочки с медом. Тук — специалист ближнего боя и отличный защитный танк для вашей команды. Размахивайте булавой, чтобы нанести огромный урон по площади, и разверните гигантский щит, чтобы защитить своих союзников от самых опасных врагов.

Геймплей Тука заключается в том, чтобы заряжать его атаки, чтобы увеличить их урон и придать им разрушительные свойства, такие как создание ударных волн или смертоносных огненных столбов. Его курильница также может исцелить всех ближайших союзников.

Маленький Джон

Маленький Джон, бывший лидер армии шерифа, является самым опытным членом банды. Его храбрость и мощь не имеют себе равных. Он свирепый скандалист, способный наносить быстрые разрушительные удары.

Его разрушительный стальной кулак наносит огромный урон в ближнем бою и накапливает тепло, которое он затем может высвободить мощной атакой «Перегрев». Он наносит тяжелый урон своим противникам, хватая их или испуская мощные лазерные лучи, пересекающие поле боя.

Каждый персонаж обладает широким спектром специальных способностей. Их можно кастомизировать, используя различные фрагменты, которые можно найти во время приключения. Эти фрагменты изменяют атаки персонажей в соответствии с предпочтительным стилем боя игрока. Когда наши герои сталкиваются с врагами-боссами, они могут использовать свои уникальные навыки, называемые «Способностями повстанцев», или временно улучшить свои навыки с помощью специального режима «Инстинкт повстанцев».

Gangs of Sherwood — это сюжетная совместная приключенческая игра для 1–4 игроков с динамичным игровым процессом и высокой реиграбельностью в переосмысленном мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу Философского камня, армии шерифа Ноттингема приобрели неисчислимую мощь и угнетают народ Англии больше, чем когда-либо. В уникальной научно-фантастической версии легенды о Робин Гуде вас ждут взрывные бои, впечатляющие комбо и совместный игровой процесс для любителей эпических сражений и испытаний в потрясающих условиях.

Gangs of Sherwood выйдет 19 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.