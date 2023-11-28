NVIDIA объявила о поддержке DLSS 2 и DLAA при запуске Gangs of Sherwood

NVIDIA объявила, что с первого дня поддерживает кооперативную приключенческую игру Gangs of Sherwood с помощью DLSS 2, повышающей частоту кадров в среднем на 66% при разрешении 4K и включенных максимальных настройках.

Если ваша частота кадров уже достаточно высока, вместо этого рассмотрите возможность активации NVIDIA DLAA, режима сглаживания на основе искусственного интеллекта, который использует ту же технологию, что и DLSS. DLAA использует изображение с собственным разрешением, чтобы максимизировать качество изображения, а не повышать производительность, обеспечивая еще более насыщенные впечатления.

Gangs of Sherwood — это сюжетная совместная приключенческая игра для 1–4 игроков с динамичным игровым процессом и высокой реиграбельностью в переосмысленном мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу Львиного Сердца, армии шерифа Ноттингема приобрели неисчислимую мощь и угнетают народ Англии больше, чем когда-либо. В уникальной научно-фантастической версии легенды о Робин Гуде вас ждут взрывные бои, впечатляющие комбо и совместный игровой процесс для любителей эпических сражений и испытаний в потрясающих условиях.

Gangs of Sherwood выйдет 30 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.