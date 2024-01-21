Стали доступны предзаказы консольных версий симулятора Garden Life

Издательство Nacon и разработчики студии Stillalive объявили о начале предварительных заказов на свою новую игру Garden Life: A Cozy Simulator. Предварительный заказ доступен исключительно для владельцев консолей PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One.

В качестве бонуса за предзаказ игроки получат специальный игровой набор Eco-friendly Decoration Set, включающий экологически чистые украшения для сада. В этом наборе можно найти разноцветные клумбы, сделанные из старых шин, мебель из переработанной древесины, домик для чайной феи из переработанного металла, а также фонари из переработанных бутылок.

Трейлер игры демонстрирует фрагменты игрового процесса Garden Life, где игрокам предстоит вернуть к жизни заброшенный общественный цветочный сад. В игре важно ухаживать за растениями, бороться со сорняками и учитывать особенности почвы для успешного садоводства.

Выход игры Garden Life: A Cozy Simulator запланирован на 22 февраля 2024 года на ПК и консолях. Также планируется выпуск игры на Nintendo Switch, хотя точная дата релиза для этой платформы пока не объявлена.