Фанат Garry's Mod создал самую большую карту в истории размером в октиллионы километров

Какой-то безумный парень утверждает, что построил "вероятно, самую большую карту в истории видеоигр", якобы содержащую 2 048 полномасштабных вселенных.

Созданная моддером Alexandrovich модификация содержит 2 048 вселенных, каждая из которых содержит "8,8e29 км звездных/галактических скоплений", что, по подсчетам PC Gamer, составляет 880 октиллионов километров. Так что умножьте это число на 2 048, и вы получите общий размер этой абсурдной карты. Найти её вы можете в Мастерской Steam.

Стоит отметить, что мод был создан на основе существующего мода Infmap Base Creator от Mee. Эта "поистине бесконечная карта", в самых простых терминах, использует творческую дизайнерскую иллюзию для симуляции бесконечности.

Alexandrovich заверяет: "Вы НИКОГДА не дойдете до конца этой карты, как бы вы ни старались". Еще одним свидетельством его гигантского размера является то, что разработчик рекомендует устанавливать мод на ПК с 128 ГБ оперативной памяти для достижения наилучшей производительности. Хотя минимально требуется гораздо более скромные 12 ГБ.

Сейчас, похоже, мод населен исключительно звездами и звездными скоплениями, что делает путешествие по бесконечности совершенно не стоящим времени для всех, кроме самых преданных исследователей виртуального пространства, но Alexandrovich обещает, что следующее обновление принесет 2048 солнечных систем — предположительно по одной для каждой вселенной.