Gears 5 вышла четыре года назад ©

Франшиза Gears, ранее известная как Gears of War, является одним из основных направлений Xbox еще со времен Xbox 360. С шестью основными играми и культовыми персонажами она сравнялась с такими играми, как Halo, как одна из самых культовых игровых IP, принадлежащих Microsoft.

После выхода Gears of War Judgement в 2013 г. франшиза претерпела кардинальные изменения: разработка перешла к студии The Coalition. Студия выпустила две игры Gears для Xbox One и ПК, а последней части уже четыре года.

Как и в Gears of War 4, в Gears 5 основное внимание уделяется новому поколению персонажей франшизы. Главная роль досталась Кайт Диас, а талисман серии Маркус Феникс также фигурировал на протяжении всей игры.

В игре появилось новое оружие и способности для ИИ-компаньона Джека. Этот летающий робот позволял игрокам взаимодействовать с окружающей средой во время боя, выполняя такие действия, как оживление союзников, уничтожение врагов и т.д.

Хотя игровой процесс не слишком отличался от предыдущих игр компании, The Coalition экспериментировала с полуоткрытым дизайном уровней в некоторых частях Gears 5, придав им новый вид.

В различных частях игры игрокам предоставлялась возможность исследовать уровни и продвигаться по ним в своем собственном темпе, останавливаясь и выполняя побочные задачи на фоне захватывающего основного сюжета.

Кроме того, Gears 5 стала первой игрой в серии, которая вышла в первый день на популярном сервисе подписки Xbox Game Pass.

Подписка помогла серии снова взлететь в популярности, и всего за неделю после выхода Gears 5 набрала более 3 млн. игроков, что стало заметным улучшением по сравнению с предшественницей.

После выхода игры в объявлениях о вакансиях появился намек на то, что The Coalition работает над Gears 6.

Ожидается, что следующая часть франшизы станет самым амбициозным проектом на сегодняшний день благодаря новым технологиям, таким как Unreal Engine 5, и выпуску мощных консолей Xbox серии S|X.

Последние слухи также утверждают, что Gears 6 может еще больше углубиться в дизайн открытого мира, использованный в последней игре, и стать полностью открытым миром, как это произошло в последней части франшизы Halo.