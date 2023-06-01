Бывший босс Coalition: Набросок Gears 6 был написан, но мог быть выброшен ©

Gears 6 еще не была официально анонсирована компанией Microsoft, но бывший глава The Coalition знает, как бы он подошел к созданию игры. Род Фергюссон, который сейчас является генеральным менеджером франшизы Diablo, признался, что составил набросок проекта несколько лет назад.

На подкасте IGN "Unlocked" Фергюссона спросили, знает ли он, что произошло после концовки Gears 5. Он предварил свой ответ, признав, что у него нет "никакой инсайдерской информации", но коснулся того, чем он занимался до ухода из The Coalition во франшизу Diablo в 2020 году.

"Я хотел убедиться, что, покидая The Coalition, я оставил их в хорошем состоянии", - сказал Фергюссон. "Поэтому я написал синопсис для Gears 6. Если бы я остался, вот какую игру мы бы сделали - по крайней мере, с точки зрения сюжета. Теперь они, вероятно, выбросили это и сказали: "Удачи и до свидания". И это нормально".

Ранее в этом году Джефф Грабб из Giant Bomb сообщил, что Gears 6 станет следующей игрой от The Coalition. Студия также отменила два других проекта и подверглась увольнениям.