Количество признаков, свидетельствующих о скором анонсе Gears 6, растет

За последнее время о Gears 6 ходило много слухов: источники утверждали, что она будет невероятно впечатляющей и что ее покажут в июне этого года на Xbox Showcase. И вот недавно появилась свежая информация о том, что, по крайней мере, последняя часть слухов похожа на правду.
Сотрудники Brainhunter Systems Ltd помогают The Coalition с ее следующим проектом (скорее всего, связанным с Gears of War), и по словам сотрудника компании Араша Азиззаде, он "скоро сможет рассказать о том, чем я занимается и над чем я работаю". Об этом он написал в своем профиле в LinkedIn, и запланированное мероприятие на июнь, наверняка, вписывается в эти рамки, впрочем, пока это не является подтверждением.
Летняя презентация Xbox запланирована на 9 июня 2024 года, так что не теряем надежды.
1-3 трилогию бы в стим выпустили, с радостью прикупил. Особенно 2 часть хочется поиграть. Сони и то охотней свои экзы на пк сливает.
Top gears 6
Щас как обычно покажут синематик и надпись coming soon и досвидули
предыдущие части не хотят на пк портировать?