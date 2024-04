Количество признаков, свидетельствующих о скором анонсе Gears 6, растет

За последнее время о Gears 6 ходило много слухов: источники утверждали, что она будет невероятно впечатляющей и что ее покажут в июне этого года на Xbox Showcase. И вот недавно появилась свежая информация о том, что, по крайней мере, последняя часть слухов похожа на правду.

Сотрудники Brainhunter Systems Ltd помогают The Coalition с ее следующим проектом (скорее всего, связанным с Gears of War), и по словам сотрудника компании Араша Азиззаде, он "скоро сможет рассказать о том, чем я занимается и над чем я работаю". Об этом он написал в своем профиле в LinkedIn, и запланированное мероприятие на июнь, наверняка, вписывается в эти рамки, впрочем, пока это не является подтверждением.

Летняя презентация Xbox запланирована на 9 июня 2024 года, так что не теряем надежды.