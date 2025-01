Фил Спенсер прокомментировал слухи о переиздании Gears of War

После анонса Gears of War E-Day серия вновь оказалась в центре внимания игроков. Недавно пользователи заметили заметили, что глава Xbox Фил Спенсер регулярно играет в классическую трилогию Gears of War, и посчитали это возможным намеком на разработку переиздания. Однако это оказалось не так.

В интервью IGN Спенсер рассказал, что играл в оригинальные Gears of War не из-за работы над переизданием, а чтобы познакомить своего друга с этой серией игр, в которую он никогда не играл. Для этого Фил решил пройти несколько частей франшизы в кооперативе. Именно этим и объясняются выбитые достижения в Gears of War.

При этом глава Microsoft отметил, что ему ничего не известно о работе The Coalition над Gears of War: The Collection. Спенсер также похвалил удобство экосистемы Xbox, которая позволяет играть в проекты эпохи Xbox 360 по обратной совместимости. Он добавил, что смог загрузить сохранения Gears of War 3 из 2011 года и сразу же продолжить игру.

Тем не менее, Спенсер не опроверг слухи о возможной разработке ремастеров оригинальной трилогии. Вполне возможно, что The Coalition работают над подобным переизданием, особенно учитывая, что Gears of War E-Day является прологом к самой первой Gears of War 2006 года.

В любом случае, фанаты продолжают надеяться на анонс сборника в ходе Summer Game Fest, который пройдет в июне 2025 года. Возможно, там же покажут свежие кадры E-Day и раскроют новые подробности.