Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработки, анонс может состояться уже скоро

Недавно состоялся подкаст XNC, где инсайдер Middleagegamegy, как и многие другие его коллеги до этого, подтвердил существование сборника ремастеров Gears. По его словам, разработка сборника уже завершена и проходит внутренний этап тестирования в студии The Coalition.

Если инсайдер прав, то сборник могут анонсировать уже на ближайшей Developer_Direct, которая состоится уже 18 января. Скорее всего, в таком случае выход сборника не заставит себя долго ждать - это позволило бы фанатам отлично скоротать время до выхода готовящейся шестой части.

Стоит уточнить, что данный инсайдер не обладает серьезной репутацией и к его информации стоит относиться с долей скепсиса. Тем не менее, на данный подкаст ранее часто приходили люди с правдивой инсайдерской информацией касательно проектов Microsoft.

Эпопея с существованием сборника Gears длится уже несколько лет, а в последнее время новости о нем стали появляться с новой силой.