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Gears of War 09.11.2006
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.7 1 664 оценки

Инсайдер: сборник ремастеров Gears of War находится на финальной стадии разработки, анонс может состояться уже скоро

AceTheKing
Новости

Недавно состоялся подкаст XNC, где инсайдер Middleagegamegy, как и многие другие его коллеги до этого, подтвердил существование сборника ремастеров Gears. По его словам, разработка сборника уже завершена и проходит внутренний этап тестирования в студии The Coalition.

Если инсайдер прав, то сборник могут анонсировать уже на ближайшей Developer_Direct, которая состоится уже 18 января. Скорее всего, в таком случае выход сборника не заставит себя долго ждать - это позволило бы фанатам отлично скоротать время до выхода готовящейся шестой части.

Стоит уточнить, что данный инсайдер не обладает серьезной репутацией и к его информации стоит относиться с долей скепсиса. Тем не менее, на данный подкаст ранее часто приходили люди с правдивой инсайдерской информацией касательно проектов Microsoft.

Эпопея с существованием сборника Gears длится уже несколько лет, а в последнее время новости о нем стали появляться с новой силой.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AceTheKing

Даже если бы просто портировали Judgment, 2 и 3 часть на ПК + отвязали 1 и 4 от MS Store, выпустив всё это дело в Стиме - уже было бы неплохо. А если у 2 и 3 части еще и подтянут графон как у первой в своё время, то вообще мастхев.

6
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Вот их, а так же ремастеры Анча и Сайлента, то сразу можно сказать, что год будет во истину игровым!

2
DrZoiberg

А игру портируют на стиральную машину?

0