Слухи о существовании сборника ремастеров Gears of War не утихают

В последнем подкасте Double-Barrel Gaming также принял участие Mr Boomstick XL: известный инсайдер и создатель контента рассказал о возможных видеоиграх, которые выйдут на Xbox в 2024 году, и при этом поделился некоторыми интересными сведениями о сборнике ремастеров Gears of War, о котором ходят самые разные слухи.

Стример связался с последними слухами, подхваченными одним из источников в студии Xbox, чтобы сообщить Double-Barrel Gaming, а значит, и всему сообществу, что "не знаю, будут ли у меня неприятности или нет, но я слышал одну вещь, и она заключается в следующем: я знаю человека, который утверждает, что видел игры из Marcus Fenix Collection в действии, и готов поклясться, что они реальны и существуют на 1000%".

Gears of War Marcus Fenix Collection, предположительно, будет включать в себя обновленные версии трех оригинальных игр, в которых Маркус Феникс является главным героем. Неизвестно, будут ли это полные ремастеры или незначительные визуальные обновления с увеличенной частотой кадров. Впервые слухи о сборнике Gears of War появились еще в 2015 году, но эти надежды были развеяны еще до конца года. С тех пор слухи неоднократно всплывали, но так и не оформились во что-то конкретное. Тем не менее, если верить ведущему подкаста, работа над проектом идет полным ходом.

Это совпадает с утечкой, произошедшей в начале этого года, когда инсайдер заявил, что ремастеры Gears of War находятся в разработке. С тех пор мельница слухов оставалась практически безмолвной, так что фанаты, вероятно, будут рады узнать, что инсайдеры все еще утверждают, что это произойдет.

Первой игре Gears of War уже более 17 лет, так что было бы логично, если бы The Coalition или другая студия переделали классическую игру и два ее продолжения для современного оборудования. Подтверждено, что Netflix готовит фильм по Gears of War, который, скорее всего, будет основан на Маркусе Фениксе. Поэтому не исключено, что Marcus Fenix Collection будет выпущено одновременно с живым пересказом истории Gears of War от Netflix.