Пользователи Xbox массово возвращаются к играм франшизы Gears of War

В рамках Xbox Games Showcase 2024 состоялся официальный анонс нескольких крупных проектов, среди которых была и Gears of War: E-Day, новая игра от студии The Coalition. Как сообщает портал True Achievements, анонс Gears of War: E-Day. стал большим сюрпризом, особенно для ее давних поклонников, что и привело к отличным результатам.

Из-за ажиотажа, царящего среди фанатов, многие пользуются моментом, чтобы в очередной раз насладиться Gears of War: Ultimate Edition, и это привело к тому, что количество игроков на Xbox подскочило на 323%.

В других играх франшизы тоже наблюдался прирост игроков после анонса приквела к первой Gears of War. В частности, прирост числа игроков в Gears 5 на Xbox составил 66%, а в Gears of War 4 - 64%. Не отстают от них и классические игры серии: Gears of War 2 поднялась на 121-е место, а Gears of War 3 - на 109-е. При этом оригинальная Gears of War для Xbox 360 не попала в топ-200.

Напомним, что Gears of War: E-Day находится в разработке для PC и Xbox Series S|X.