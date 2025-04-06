За разработку Kirby Air Riders отвечает Bandai Namco

Bandai Namco работает над Kirby Air Riders — продолжением культовой Kirby Air Ride 2003 года. Игра была официально анонсирована на недавней презентации Nintendo Direct, где показали короткий CG-тизер и подтвердили, что проект разрабатывается эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

Главной сенсацией стало возвращение Масахиро Сакураи, создателя Super Smash Bros. и оригинальной Kirby Air Ride. Спустя 22 года он вновь занимает пост режиссёра сиквела. В своём Twitter он подтвердил, что над проектом работает Bandai Namco Studios — та же команда, что стояла за Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 7, ARMS и другими проектами Nintendo.

В 2023 году Bandai Namco также анонсировала создание Studio 2 и Studio S, которые будут заниматься разработкой игр по заказу Nintendo. Ожидается, что Kirby Air Riders выйдет уже в этом году и станет одним из стартовых тайтлов для новой консоли.