Создатель Gears Of War хотел бы, чтобы Зак Снайдер занялся экранизацией этой серии игр

Клифф Блезински хотел бы, чтобы Зак Снайдер был режиссером экранизации Gears of War. В недавнем интервью создатель серии рассказал о том, что он думает о кинематографической деятельности вышеупомянутого режиссера и как он повлиял на кино.
Честно говоря, я считаю Зака Снайдера потрясающим режиссером, когда он работает над уже существующим брендом: его "Рассвет живых мертвецов", "Хранители" и "300". Как адаптация, "300" определил целый жанр, благодаря замедленной съемке. С другой стороны, "Армия мертвецов" была весьма скучной, и я выключил ее на полпути. Но я думаю, что он подошел бы для такого проекта.
Слова Блежински, помимо его мнения об "Армии мертвецов", наверняка понравятся Заку Снайдеру. Летом режиссер заявил, что тема Gears of War постоянно всплывает, и он был бы заинтересован в экранизации игры. Шансы на это весьма велики, особенно если "Мятежная Луна" окажется успешной, ведь вышеупомянутая экранизация игры также разрабатывается для Netflix.
В то же время Клифф Блезински не изменил своего мнения относительно актерского состава и по-прежнему хотел бы видеть Дэйва Батисту в роли Маркуса Феникса. В интервью он снова упомянул этого актера, добавив, что тот очень хорошо справился со своими предыдущими ролями.
Я бы тоже хотел чтобы он ею занялся
влажные мечты фанатов, надрачивающих на потных мускулистых мужиков
Коул Трейна должен играть Майкл Кларк Данкан, но уже не сможет(
Что там за обида у тебя? Дело ведь тут не в мышцах, а в том чтобы актеры хорошо вжились в роль и в сюжет похожий на игру. Ведь на бегающего дрыща в полной экипировке, так еще у него и автомат с подствольной бензопилой должен быть, смотреть как то мало кто захочет, да и ему тяжело будет. А картинка это всего лишь пример.
Терри Крюс
Ну тоже вариант, но Данкан на порядок здоровее был.) Ты руки видел у чуваков в игре))? Такие только у Данкана были.
амэн. с батистой только.
Коула должен играть нигер. А на интеллектуала Беарда пСина вообще не тянет. Он вообще как актёр картошка.
не сказал бы. Некоторые фильмы с ним - сами по себе , та еще картошка. Но Миротворец впечатлил.
Знаем мы этого Снайдера, одни депрессивные стёбные фильмы у него получаются. Даже 300 был больше про депрессивную эстетику, чем про эпичный батализм. А тут ещё бойцовые котики в жоподосках - сюжет повернёт на столько, что финал будет про гомосексуальную любовь между Джеком и Фениксом, когда они поймут что враг - это внутри нас.
А Клиффи уже мерещится Батиста в роли Феникса, нормально? Да он панка розового нарисует из этого персонажа, разве что гримм не наклеит.
Так что не надо тут Снайдера просить, пусть лучше что-нибудь стёбное про ЛГБТ снимает, а Клиффи пусть сам режиссирует и покажет как все должно быть на самом деле! И без разноцветных гэев там!