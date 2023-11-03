Создатель Gears Of War хотел бы, чтобы Зак Снайдер занялся экранизацией этой серии игр

Клифф Блезински хотел бы, чтобы Зак Снайдер был режиссером экранизации Gears of War. В недавнем интервью создатель серии рассказал о том, что он думает о кинематографической деятельности вышеупомянутого режиссера и как он повлиял на кино.

Честно говоря, я считаю Зака Снайдера потрясающим режиссером, когда он работает над уже существующим брендом: его "Рассвет живых мертвецов", "Хранители" и "300". Как адаптация, "300" определил целый жанр, благодаря замедленной съемке. С другой стороны, "Армия мертвецов" была весьма скучной, и я выключил ее на полпути. Но я думаю, что он подошел бы для такого проекта.

Слова Блежински, помимо его мнения об "Армии мертвецов", наверняка понравятся Заку Снайдеру. Летом режиссер заявил, что тема Gears of War постоянно всплывает, и он был бы заинтересован в экранизации игры. Шансы на это весьма велики, особенно если "Мятежная Луна" окажется успешной, ведь вышеупомянутая экранизация игры также разрабатывается для Netflix.

В то же время Клифф Блезински не изменил своего мнения относительно актерского состава и по-прежнему хотел бы видеть Дэйва Батисту в роли Маркуса Феникса. В интервью он снова упомянул этого актера, добавив, что тот очень хорошо справился со своими предыдущими ролями.