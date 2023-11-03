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об игре
Gears of War 09.11.2006
8.7 1 649 оценок

Создатель Gears Of War хотел бы, чтобы Зак Снайдер занялся экранизацией этой серии игр

butcher69
Новости

Клифф Блезински хотел бы, чтобы Зак Снайдер был режиссером экранизации Gears of War. В недавнем интервью создатель серии рассказал о том, что он думает о кинематографической деятельности вышеупомянутого режиссера и как он повлиял на кино.

Честно говоря, я считаю Зака Снайдера потрясающим режиссером, когда он работает над уже существующим брендом: его "Рассвет живых мертвецов", "Хранители" и "300". Как адаптация, "300" определил целый жанр, благодаря замедленной съемке. С другой стороны, "Армия мертвецов" была весьма скучной, и я выключил ее на полпути. Но я думаю, что он подошел бы для такого проекта.

Слова Блежински, помимо его мнения об "Армии мертвецов", наверняка понравятся Заку Снайдеру. Летом режиссер заявил, что тема Gears of War постоянно всплывает, и он был бы заинтересован в экранизации игры. Шансы на это весьма велики, особенно если "Мятежная Луна" окажется успешной, ведь вышеупомянутая экранизация игры также разрабатывается для Netflix.

В то же время Клифф Блезински не изменил своего мнения относительно актерского состава и по-прежнему хотел бы видеть Дэйва Батисту в роли Маркуса Феникса. В интервью он снова упомянул этого актера, добавив, что тот очень хорошо справился со своими предыдущими ролями.

47
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Snake2105

Я бы тоже хотел чтобы он ею занялся

17
Protocol10

влажные мечты фанатов, надрачивающих на потных мускулистых мужиков

-17
cthulhu42

Коул Трейна должен играть Майкл Кларк Данкан, но уже не сможет(

1
Snake2105 Protocol10

Что там за обида у тебя? Дело ведь тут не в мышцах, а в том чтобы актеры хорошо вжились в роль и в сюжет похожий на игру. Ведь на бегающего дрыща в полной экипировке, так еще у него и автомат с подствольной бензопилой должен быть, смотреть как то мало кто захочет, да и ему тяжело будет. А картинка это всего лишь пример.

1
SHLUZ cthulhu42

Терри Крюс

0
cthulhu42 SHLUZ

Ну тоже вариант, но Данкан на порядок здоровее был.) Ты руки видел у чуваков в игре))? Такие только у Данкана были.

0
ZackSnyder

амэн. с батистой только.

1
Uilenspiegel

Коула должен играть нигер. А на интеллектуала Беарда пСина вообще не тянет. Он вообще как актёр картошка.

1
robomozg

не сказал бы. Некоторые фильмы с ним - сами по себе , та еще картошка. Но Миротворец впечатлил.

0
Gridon

Знаем мы этого Снайдера, одни депрессивные стёбные фильмы у него получаются. Даже 300 был больше про депрессивную эстетику, чем про эпичный батализм. А тут ещё бойцовые котики в жоподосках - сюжет повернёт на столько, что финал будет про гомосексуальную любовь между Джеком и Фениксом, когда они поймут что враг - это внутри нас.

А Клиффи уже мерещится Батиста в роли Феникса, нормально? Да он панка розового нарисует из этого персонажа, разве что гримм не наклеит.

Так что не надо тут Снайдера просить, пусть лучше что-нибудь стёбное про ЛГБТ снимает, а Клиффи пусть сам режиссирует и покажет как все должно быть на самом деле! И без разноцветных гэев там!

-1