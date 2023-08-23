Зак Снайдер хотел бы снять фильм по Gears of War ©

Зак Снайдер, режиссер фильмов "Человек из стали" и "Хранители", не против создания фильма по Gears of War. В настоящее время Зак Снайдер находится на выставке Gamescom.

Журналист IGN поинтересовался у режиссера, какие игры он хотел бы видеть адаптированными для кино в будущем.

Gears of War - это игра, о которой я часто говорю со своими друзьями и родственниками. Есть еще франшиза Halo, которая меня всегда интересовала, и в итоге они сделали из неё сериал. Я всегда считал, что по этим играм можно снять потрясающие фильмы.

Помимо проекта Gears of War, в котором также заинтересован актер Дэйв Батиста, Зак Снайдер воспользовался своим присутствием в Кельне для продвижения своего следующего фильма "Мятежная луна".