на главную
об игре
Gears of War 09.11.2006
8.7 1 634 оценки

Зак Снайдер хотел бы снять фильм по Gears of War

©
butcher69
Новости

Зак Снайдер, режиссер фильмов "Человек из стали" и "Хранители", не против создания фильма по Gears of War. В настоящее время Зак Снайдер находится на выставке Gamescom.

Журналист IGN поинтересовался у режиссера, какие игры он хотел бы видеть адаптированными для кино в будущем.

Gears of War - это игра, о которой я часто говорю со своими друзьями и родственниками. Есть еще франшиза Halo, которая меня всегда интересовала, и в итоге они сделали из неё сериал. Я всегда считал, что по этим играм можно снять потрясающие фильмы.

Помимо проекта Gears of War, в котором также заинтересован актер Дэйв Батиста, Зак Снайдер воспользовался своим присутствием в Кельне для продвижения своего следующего фильма "Мятежная луна".

13
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
dead2dog

вот уж неожиданно, хотя если подумать, то Снайдер - очень неплохой кандидат...

4
askazanov

Было бы не плохо!!!

2
ratte88

Лучше по вахе. Кому гирсы нужны?

1
Protocol10

хороший режисёрка, даю добро на сьемки

-1
GabrielRork

А потом херакс и снимет

-2