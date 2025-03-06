Ролевая игра Gedonia 2 выйдет в раннем доступе 9 апреля

В апреле на ПК стартует кооперативная RPG Gedonia 2, продолжение игры Gedonia, вышедшей в 2022 году. Игра предложит живой мультяшный открытый мир, который можно исследовать в группе до четырех человек. Игроки смогут заниматься строительством, крафтингом, сражаться с монстрами и развивать персонажей, экспериментируя с различными способностями.

Gedonia 2 будет доступна в раннем доступе с 9 апреля. Разработчики планируют поддерживать игру в этом статусе от 18 до 24 месяцев, постепенно добавляя новый контент и улучшая геймплейные механики.

В проекте будет много возможностей для совместного взаимодействия, что делает его привлекательным для любителей кооперативных приключений.