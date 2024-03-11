Арлекино анонсирована как будущий играбельный персонаж в Genshin Impact

В преддверии выхода версии 4.5 разработчики анонсировали нового персонажа Арлекино в Genshin Impact – долгожданную Предвестницу Фатуи, показанную в сюжете Фонтейна.

«Судьба не бывает благосклонной. Только тот, кто борется изо всех сил, достоин встретиться с ней лицом к лицу»

Титул: Роковая луна

Глава Дома очага

Глаз Бога: Пиро

Созвездие: Очищающий Огонь

Арлекино владеет Пиро Глазом Бога, полученным на территории Снежной, что видно по его оправе. Как именно девушка получила признание богов, удастся узнать после ее релиза, однако подсказка может содержаться в названии ее созвездия — Очищающий огонь. Сопровождается анонс словами Пьеро из Фатуи о судьбе; мужчина говорит, что с ней достойны встретиться лицом к лицу только целеустремленные люди и кто борется изо всех сил.