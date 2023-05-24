Авторы Genshin Impact празднуют выход версии 3.7 обширным трейлером с геймплеем Кирары ©

Сегодня разработчик Genshin Impact компания HoYoverse выпустила обновление 3.7 для популярной игры, а на закуску представила новый трейлер.

Трейлер посвящен новому четырехзвездочному персонажу Дендро, представленному в новом баннере гача, Кираре.

В отличие от предыдущего трейлера, который служил скорее вступлением, в этот раз мы углубляемся в ее геймплей, чтобы подготовить тех, кому посчастливится ее заполучить. Кстати, она - единственный новый персонаж в этом цикле обновлений, поскольку во втором событии "Желание" будут возвращены ранее представленные персонажи. Новых пятизвездочных персонажей в этот раз не будет.

Красивые пейзажи у дорог, вкусная нэкомамма, картонная коробка на обочине... «Нет-нет-нет, только не отвлекаться! В первую очередь нужно доставить посылку!»

Если вы еще не знакомы с игрой Genshin Impact, в настоящее время она доступна для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android.

Версия для Nintendo Switch была анонсирована уже давно, но HoYoverse ушла с ней под воду и с тех пор ничего не говорила, несмотря на неоднократные подтверждения того, что игра не отменена. Нам придется подождать и посмотреть, станет ли 2023 год наконец годом Genshin на консоли Nintendo.