Genshin Impact представила Иллугу - нового четырехзвездочного героя Гео

Разработчики Genshin Impact опубликовали новый персонажный трейлер, посвящённый Иллуге, предстоящему четырёхзвёздочному герою стихии Гео.

Трейлер переносит игроков на туманные скалы Кипумаки, где непроглядная мгла скрывает дорогу многим путникам. Даже лунный свет едва пробивается сквозь мрак, но золотое сияние крыльев ночной певчей птицы пробуждает надежду. Иллуга предстает перед зрителями как серьёзный и ответственный командир отряда Светоносцев, размышляющий о Дикой Охоте, криках мертвых, полях сражений и цене «рая» Нод-Края, возведённого на крови жителей.

В японской версии игры Иллугу озвучил Шуичиро Умэда, известный по ролям Коичи Хаймавари из Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals и Акиры Тэндо из Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto.

Трейлер позволяет глубже погрузиться в характер Иллуги и понять, с какими моральными и тактическими вызовами предстоит столкнуться игрокам в игре, открывая новые грани мира Teyvat.