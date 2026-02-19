Новый сюжетный трейлер Genshin Impact посвятили персонажу Варке

Компания HoYoverse выпустила новый сюжетный трейлер для Genshin Impact, посвящённый предстоящему персонажу Варке. В ролике раскрываются фрагменты его прошлого и формируется представление о характере героя. Варка выступает рассказчиком, делясь с детьми историями о своих приключениях, включая посиделки с вином из одуванчиков и встречу с рыцарем в заснеженных землях. Несмотря на ограниченное количество лорных деталей, анимация и озвучка отлично передают харизму и принципы героя.

Варка — новый играбельный персонаж 5‑звёздочной редкости, владеющий стихией Анемо (Ветра). Его появление запланировано в рамках крупного обновления «Луна V», выход которого состоится 25 февраля. Это уже второй ролик, посвящённый герою, подогревающий интерес игроков к его появлению.

Помимо Варки, обновление «Луна V» добавит новые возможности контента «Историй путешествий» и две мини-игры: первую в жанре оборонительной стратегии (тавер-дефенс), а вторую — ностальгическое испытание с использованием камеры.