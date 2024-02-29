Представлена спецверсия OnePlus 12R для фанатов Кэ Цин из Genshin Impact

Настолько огромный набор по этой игре мы ещё не видели.

Компания OnePlus официально анонсировала специальную версию недавно выпущенного смартфона OnePlus 12R Genshin Impact Edition. Лимитка посвящена одному из самых популярных персонажей игры Genshin Impact — Кэ Цин.

Девайс поставляется в специальной подарочной упаковке. В комплект входит кастомизированная скрепка для лотка SIM-карты Lightning Stiletto, чехол для телефона, зарядное устройство Glinted Lightning мощностью 100 Вт и специальный Т-образный кабель для быстрой зарядки. Все аксессуары поставялются в фиолетовом цвете. Также в набор вошли: акриловая подставка для телефона, специальные наклейки, пин, плакат и металлические значки.

Сам смартфон OnePlus 12R Genshin Impact Edition также получил фиолетовую расцветку с символами молнии на задней панели. В систему предустановлены специальные анимации, значки и звуки.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition поступит в продажу с 19 марте по цене $650 за конфигурацию 16/256 ГБ памяти.