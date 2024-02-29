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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 477 оценок

Представлена спецверсия OnePlus 12R для фанатов Кэ Цин из Genshin Impact

Simple Jack
Новости

Настолько огромный набор по этой игре мы ещё не видели.

Компания OnePlus официально анонсировала специальную версию недавно выпущенного смартфона OnePlus 12R Genshin Impact Edition. Лимитка посвящена одному из самых популярных персонажей игры Genshin Impact — Кэ Цин.

Девайс поставляется в специальной подарочной упаковке. В комплект входит кастомизированная скрепка для лотка SIM-карты Lightning Stiletto, чехол для телефона, зарядное устройство Glinted Lightning мощностью 100 Вт и специальный Т-образный кабель для быстрой зарядки. Все аксессуары поставялются в фиолетовом цвете. Также в набор вошли: акриловая подставка для телефона, специальные наклейки, пин, плакат и металлические значки.

Сам смартфон OnePlus 12R Genshin Impact Edition также получил фиолетовую расцветку с символами молнии на задней панели. В систему предустановлены специальные анимации, значки и звуки.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition поступит в продажу с 19 марте по цене $650 за конфигурацию 16/256 ГБ памяти.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Зачем телефон калом облили?

-3
warp 37

Ну, китайфон, собственно, от этого особо не пострадает...

-2
warp 37

Это чтобы инфантильного дурака было за километр видно?

-5