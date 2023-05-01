Разработчики Genshin Impact показали крутые способности нового персонажа - Бай Чжу ©

Разработчики из студии HoYoverse уже во всю готовятся ко второй половине обновления 3.6 в Genshin Impact. Для популярной игры это станет важным событием из-за того, что в игру будут наконец-то добавлены два самых ожидаемых героя: Кавех и Бай Чжу. Именно второму персонажа посвятили новый трейлер, где показали набор его крутых способностей.

Бай Чжу станет одним из немногих героев поддержки 5-звездочной редкости. В качестве оружия он сможет использовать разные виды катализаторов, опираясь на стихию Дендро. Бай Чжу способен защищать союзников от вражеских атак, проводить своевременное лечение и помогать в нападении, благодаря синергии с другими элементами.

Genshin Impact в данный момент доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS и Android. Выход второй половины патча 3.6 состоится уже через несколько дней — 3 мая.