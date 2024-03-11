Разработчики Genshin Impact поздравили игроков с масленицей

Студия miHoYo в своих социальных сетях поздравила игроков с масленицей.

Разработчики выложили арт с Тартальей (персонаж из Снежного государства, который был вдохновлён русской культурой) и его братом Тевкром.

На изображении можно заметить, что персонажи готовят блины с икрой.

Ранее студия miHoYo представила трейлер новой героини приключенческой игры Genshin Impact.

Напомним, что китайская компания miHoYo запустила сотрудничество с Discovery. Сотрудничество посвящено охране окружающей среды. «Исследование природы Тейвата» – именно такое название у совместного конкурса.