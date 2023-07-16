Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 185 оценок

Стала известна лучшая мобильная игра года по версии The Mobies 2023

Simple Jack
Новости

Genshin Impact признана лучшей мобильной игрой по версии The Mobies 2023. Церемония награждения состоялась на YouTube-канале премии. Голосовать за номинантов могли пользователи со всего мира.

Отметим, лучшим мобильным приложением стал TikTok. Лучшей игрой в жанре инди — T3.

  • Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;
  • Лучшая соревновательная мобильная игра — Mobile Legends: Bang Bang;
  • Лучшая платформа по освещению турниров — Liquipedia;
  • Лучшее мобильное приложение — TikTok;
  • Лучший контент-мейкер — Judo Sloth;
  • Лучший разработчик соревновательных игр — LightSpeed Studios;
  • Лучший мобильное устройство — REDMAGIC 8 Pro;
  • Лучший турнир по мобильной игре — M4 World Championship (Mobile Legends: Bang Bang);
  • Лучшая мобильная инди-игра — T3;
  • Лучший игрок — Bennyqt;
  • Лучшая киберспортивная команда — ECHO;
  • Прорыв года — Marvel Snap;
  • Наибольший вклад в мобильный гейминг — S8UL Esports.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
samosan

А какие на мобилках конкуренты? Проект вполне себе уровня ААА игры,на смартфонах раньше такого не было.

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Niphestotel

Я бы сказал, что и на ПК у этой гачи их нет, только другая своя же гача)

2