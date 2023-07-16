Стала известна лучшая мобильная игра года по версии The Mobies 2023

Genshin Impact признана лучшей мобильной игрой по версии The Mobies 2023. Церемония награждения состоялась на YouTube-канале премии. Голосовать за номинантов могли пользователи со всего мира.
Отметим, лучшим мобильным приложением стал TikTok. Лучшей игрой в жанре инди — T3.
- Лучшая мобильная игра — Genshin Impact;
- Лучшая соревновательная мобильная игра — Mobile Legends: Bang Bang;
- Лучшая платформа по освещению турниров — Liquipedia;
- Лучшее мобильное приложение — TikTok;
- Лучший контент-мейкер — Judo Sloth;
- Лучший разработчик соревновательных игр — LightSpeed Studios;
- Лучший мобильное устройство — REDMAGIC 8 Pro;
- Лучший турнир по мобильной игре — M4 World Championship (Mobile Legends: Bang Bang);
- Лучшая мобильная инди-игра — T3;
- Лучший игрок — Bennyqt;
- Лучшая киберспортивная команда — ECHO;
- Прорыв года — Marvel Snap;
- Наибольший вклад в мобильный гейминг — S8UL Esports.
А какие на мобилках конкуренты? Проект вполне себе уровня ААА игры,на смартфонах раньше такого не было.
Я бы сказал, что и на ПК у этой гачи их нет, только другая своя же гача)