Стартовала неделя бесплатного доступа к VK Cloud для фанатов Genshin Impact

Genshin Impact стала на неделю доступна бесплатно в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud. Запустить Genshin Impact с помощью VK Play Cloud можно практически на любом компьютере или ноутбуке через приложение VK Play «Игровой Центр» или браузер Chrome. Также через VK Play Cloud можно играть на «макбуках», телевизорах или телефонах на Android.

Во время акции можно запускать Genshin Impact в облаке даже без покупки подписки или игровых часов. Чтобы активировать специальный тариф и получить бесплатный доступ к сервису VK Play Cloud на неделю, нужно перейти по специальной ссылке с 3 по 9 июля 2023 года. Или в эти же даты активировать промокод IMPACT2023 в личном кабинете.