Трейлер, подробности обновления 5.6 и новые промокоды для Genshin Impact

Компания HoYoverse провела презентацию обновления 5.6 «Паралогизм» для Genshin Impact, релиз которого состоится 7 мая. Игроков ждёт новая глава Архонтов Промежуточного тома, в которой Путешественники вернутся в Мондштадт на Праздник ветряных цветов. Однако радостное событие обернется бурей: в центре событий окажется Альбедо, а на помощь придут Венти, рыцари Ордо Фавониус и новые союзники — Далия и загадочная Алиса из Ведьминого шабаша.

В ходе сюжетной линии появится новое еженедельное испытание — магическая битва на мистической шахматной доске, где Путешественникам предстоит сразиться с Королем и Королевой, защищая Мондштадт от нависшей угрозы.

В Фонтейне игроки познакомятся с Эскофье — новым пятизвездочным Крио-персонажем, владеющим древковым оружием. Эскофье использует в бою кулинарное мастерство и элементальные силы, а её навыки позволяют лечить союзников и ослаблять врагов.

Также в игру добавят Ифу — четырехзвездочного Анемо-персонажа из Натлана. Его верный спутник Какуку помогает атаковать противников и лечить команду, делая Ифу отличным поддерживающим героем.

В первой части баннеров 5.6 появятся Эскофье, Навия и Ифа, а во второй — Кинич и сегун Райдэн. Вернётся также Молитва хроник с персонажами из Инадзумы.

Кроме того, в Фонтейне стартует новое событие «Страна кинофантазий Шевальмарин». Управляя парком развлечений с помощью Навии и других героев, игроки смогут модернизировать аттракционы и получить эксклюзивное четырехзвездочное оружие — «Каденция одиночества».

Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который нужно активировать до вечера 26 апреля.