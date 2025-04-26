Трейлер, подробности обновления 5.6 и новые промокоды для Genshin Impact

Компания HoYoverse провела презентацию обновления 5.6 «Паралогизм» для Genshin Impact, релиз которого состоится 7 мая. Игроков ждёт новая глава Архонтов Промежуточного тома, в которой Путешественники вернутся в Мондштадт на Праздник ветряных цветов. Однако радостное событие обернется бурей: в центре событий окажется Альбедо, а на помощь придут Венти, рыцари Ордо Фавониус и новые союзники — Далия и загадочная Алиса из Ведьминого шабаша.
В ходе сюжетной линии появится новое еженедельное испытание — магическая битва на мистической шахматной доске, где Путешественникам предстоит сразиться с Королем и Королевой, защищая Мондштадт от нависшей угрозы.
В Фонтейне игроки познакомятся с Эскофье — новым пятизвездочным Крио-персонажем, владеющим древковым оружием. Эскофье использует в бою кулинарное мастерство и элементальные силы, а её навыки позволяют лечить союзников и ослаблять врагов.
Также в игру добавят Ифу — четырехзвездочного Анемо-персонажа из Натлана. Его верный спутник Какуку помогает атаковать противников и лечить команду, делая Ифу отличным поддерживающим героем.
В первой части баннеров 5.6 появятся Эскофье, Навия и Ифа, а во второй — Кинич и сегун Райдэн. Вернётся также Молитва хроник с персонажами из Инадзумы.
Кроме того, в Фонтейне стартует новое событие «Страна кинофантазий Шевальмарин». Управляя парком развлечений с помощью Навии и других героев, игроки смогут модернизировать аттракционы и получить эксклюзивное четырехзвездочное оружие — «Каденция одиночества».
Компания HoYoverse также выпустила временные промокоды, который нужно активировать до вечера 26 апреля.
- GI56Paralogism — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
- ChefEscoffier0507 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя.
- IfaCacucu0507 — 100 примогемов и 50 000 моры.
Геншинфаг момент:
// Spawn Spb