В Genshin Impact бесплатно раздадут скины Путешественника и ЯоЯо

Студия Hoyoverse представила скины на главных героев в Genshin Impact и персонажа ЯоЯо, которые бесплатно можно получить в предстоящем обновлении Луна IV. Об этом сообщила команда разработчиков на официальном стриме.

Согласно информации, скины на Итэра и Люмин можно получить бесплатно в ходе прохождения сюжетного задания Архонтов. Наряд на ЯоЯо игрокам выдадут в честь ивента Праздник Морских фонарей, вместе с ним выйдет скин на Гидро Дракона Невиллета, но его можно приобрести только за Кристаллы Сотворения. Также в отдельном режиме Астральный предел можно получить скин лошади и новые костюмы для манекенов.

Обновление 6.3 (Луна IV) выйдет 14 января 2026 года и продлится до 24 февраля. Вместе с ним станут доступны новые персонажи Коломбина, Цзы Бай и Иллуга.