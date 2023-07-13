Gex Trilogy TBA
10 1 оценка

Трилогия Gex получит переиздание на современных платформах

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monk70
Новости

Limited Run Games объявила, что Gex Trilogy будет выпущена для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Gex, Gex: Enter the Gecko и Gex 3: Deep Cover Gecko впервые будут доступны на современных платформах. Все три игры были доступны на оригинальной PlayStation, в то время как первая игра была также доступна для 3D0, ПК и SEGA Saturn, а вторая и третья игры также были выпущены для Nintendo 64 и Game Boy Color.

Это также знаменует собой возрождение ИС спустя более 20 лет. Для тех, кто не знает, Гекс был талисманом на оригинальной PlayStation. У серии есть склонность ссылаться на настоящие фильмы и тому подобное.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Dunka.was

3DO привет.

6
Самогонщик натурал

О прикольная вещь, я его до сих пор помню в костюме штурмовика и зв. Кто не в курсах в какой то части па пародия на популярные кинофраншизы. Зв, бонд, дракула, круче Краша игралась.

3
Turlion

Даааа! Мои молитвы услышаны. Я ждал новости о переиздании серии этой игры. Я в детстве на 1й плойке до дыр проходил эту игру. Один из лучших платформеров с юмором и отсылками

1
SHTOPOR93

о шикарная игруля возвращается !

1
lonelyman69

Первая часть моё почтение , жду.

1
JoKeRD07

Say Gex

0
AntonToxa

Будет интересно попробовать. Ни разу не играл в этого гекса.

0
Олег Дудин

Прикольно. Выпустили бы уже полноценный ремейк первой части.

0
Strannik110

Ооооо, неплохо, неплохо))

0
Vaipen

Когда смотрел стрим Гекса от Паши Киномана то подумалось, что было бы прикольно в нее сыгрануть. Но не хотелось городить огород с эмуляторами, а тут такой царский подгон. Ништяк.

0
Alex Safonov

Кайф)))

0