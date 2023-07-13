Трилогия Gex получит переиздание на современных платформах

Limited Run Games объявила, что Gex Trilogy будет выпущена для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Gex, Gex: Enter the Gecko и Gex 3: Deep Cover Gecko впервые будут доступны на современных платформах. Все три игры были доступны на оригинальной PlayStation, в то время как первая игра была также доступна для 3D0, ПК и SEGA Saturn, а вторая и третья игры также были выпущены для Nintendo 64 и Game Boy Color.
Это также знаменует собой возрождение ИС спустя более 20 лет. Для тех, кто не знает, Гекс был талисманом на оригинальной PlayStation. У серии есть склонность ссылаться на настоящие фильмы и тому подобное.
3DO привет.
О прикольная вещь, я его до сих пор помню в костюме штурмовика и зв. Кто не в курсах в какой то части па пародия на популярные кинофраншизы. Зв, бонд, дракула, круче Краша игралась.
Даааа! Мои молитвы услышаны. Я ждал новости о переиздании серии этой игры. Я в детстве на 1й плойке до дыр проходил эту игру. Один из лучших платформеров с юмором и отсылками
о шикарная игруля возвращается !
Первая часть моё почтение , жду.
Say Gex
Будет интересно попробовать. Ни разу не играл в этого гекса.
Прикольно. Выпустили бы уже полноценный ремейк первой части.
Ооооо, неплохо, неплохо))
Когда смотрел стрим Гекса от Паши Киномана то подумалось, что было бы прикольно в нее сыгрануть. Но не хотелось городить огород с эмуляторами, а тут такой царский подгон. Ништяк.
Кайф)))