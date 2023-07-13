Трилогия Gex получит переиздание на современных платформах ©

Limited Run Games объявила, что Gex Trilogy будет выпущена для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Gex, Gex: Enter the Gecko и Gex 3: Deep Cover Gecko впервые будут доступны на современных платформах. Все три игры были доступны на оригинальной PlayStation, в то время как первая игра была также доступна для 3D0, ПК и SEGA Saturn, а вторая и третья игры также были выпущены для Nintendo 64 и Game Boy Color.

Это также знаменует собой возрождение ИС спустя более 20 лет. Для тех, кто не знает, Гекс был талисманом на оригинальной PlayStation. У серии есть склонность ссылаться на настоящие фильмы и тому подобное.