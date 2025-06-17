Возвращение культового геккона: Gex Trilogy уже доступна на всех платформах

Gex снова в деле! Со вчерашнего дня ремастированная коллекция Gex Trilogy официально вышла на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Запуск сопровождался ярким и ностальгическим трейлером от Limited Run Games — именно эта студия взялась за переиздание легендарной трилогии.

Для тех, кто вырос в эпоху платформеров 90-х, Gex — это настоящий символ. Саркастичный геккон, придуманный Crystal Dynamics, блистал в трёх играх: Gex, Gex: Enter the Gecko и Gex 3: Deep Cover Gecko. Персонаж прославился не только ярким дизайном и акробатическими прыжками, но и язвительными шутками, пародирующими телешоу, фильмы ужасов и научную фантастику. Каждая часть предлагала уникальные тематические уровни и узнаваемый юмор, который стал визитной карточкой франшизы.

По сюжету, Gex — бывшая звезда телевидения, который вынужден вернуться в центр событий, чтобы остановить злобного Реза. Злодей заманивает героя в параллельные миры, стилизованные под телепередачи, где геккон сражается не только с врагами, но и с клише поп-культуры.

Ремастер трилогии ожидался долго — его анонсировали ещё пару лет назад. Однако релиз задержался, и фанаты начали волноваться. Теперь, когда игры наконец доступны, поклонники могут снова отправиться в путешествие по пиксельным каналам. В трейлере подробно показаны визуальные обновления и улучшенные элементы управления, которые адаптированы для современных платформ.

Тем не менее, запуск не обошёлся без ложки дёгтя — в социальных сетях пользователи сообщают о технических проблемах, особенно на некоторых консолях. Официального комментария пока нет, но фанаты надеются, что патчи не заставят себя ждать.

Gex вернулся — пусть и не идеально, но всё ещё с тем же обаянием, что и тридцать лет назад.