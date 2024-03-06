Дождались! Режиссёрская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая

Ghost of Tsushima, популярный приключенческий экшен, который изначально был эксклюзивом для PlayStation, готовится к выходу на ПК. Игра уже появилась на странице магазина Steam, а релиз запланирован на 16 мая 2024 года. За портирование игры на ПК отвечает студия Nixxes, принадлежащая Sony.
За десять минут до официального анонса об этом сообщил популярный инсайдер billbil_kun, тем самым подтвердив информацию другого пользователя, который предсказал этот анонс еще вчера. Но затем удалил свой аккаунт.
PC-версия Ghost of Tsushima будет представлена в форме так называемой Режиссерской версии, которая включает в себя не только базовую игру, но и весь доступный дополнительный контент. Кроме того, предзаказавшие игру получат дополнительные бонусы, такие как верного коня из режима «Новая игра +», облачение путника, соответствующее опытному воину, а также краску для изрубленных доспехов, доступную в лавке Баку.
Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года на PlayStation 4, а затем получила улучшенную версию для PlayStation 5 под названием Режиссёрская версия с некоторым дополнительным контентом.
Пекарёчки как и любая элитная каста получает только сливки, спасибо консолепитекам за Бетатест..
питаться объедками упавшими с консольного стола и иметь столько гонора... не устаю ржать с таких бояр 😂
Это мы позволяем вам ржать и питатся изначальными полусырыми полуфабрикатами, а для ПК элиты шеф повара Сони свои игры дожаривают до хрустящей корочки..Не устаю ржать над полуголодными консольными дворнягами...
когда надо самому себя убеждать, что ты элита 😁
спасибо за тест конечно, но цусима на любителя
А потом, когда игра выйдет, он будет на форуме спрашивать как запустить игру если нет avx инструкций у проца и видяха 1060 на 3 гб...
Боже! Я дождался! Единственный интересный мне экз выходит на пк, ждал ещё с самого анонса игры. Мечтал о выходе на пк, дождался наконец. Спасибо и поклон разрабам!
Понимаю что Сони и они не запихивают защиту. Ну надеюсь ее не будет.
Сони все равно мы купим их игры или нет. Они ничего не теряют. Они уже продали игру на консолях, а на пк как бонус. Купят хорошо, не купят еще лучше или беда не велика. Я имею в виду что в конце концов игра окупится рано или поздно. Как например uncharted 4 хуже продалась же. Но сони ни разу не сожалела об этом. Потому что знают ну щас не купили, в будущем как нибудь купят. Люди люди минусуйте коммент выше , меня нет. Надеется что денуво не будет это глупо. Его не будет и все с вероятностью в 1000%
не совсем так, если видел инфу из утечки Insomniac, разработка ПК-портов тоже стоит немалых денег
То есть, по твоим словам, компания, единственной задачей которой является заработок денег, потратила силы и ресурсы на порт, но заработать не хочет, да?
Да ну? Я думал это вообще бесплатно, не стоит денег. Поэтому она в стиме бесплатная. Все так, поэтому они не ставят денуво. То есть они не боятся провала
Если заработать не хотят то игра была бы бесплатная. Я говорю что они ничего не теряют. Да потому что рано или поздно по продажам все равно окупится игра.
Юбики: "Мы выпустим Ассасинов в Японии в 24-25 году"
Сони: "Подержи моё пиво: Ghost of Tsushima на ПК в мае 24, Rise of the ronin в марте 24 на ПС 5, 24-25 на ПК (не точно)"
Ну, Ронинов вряд ли так скоро портируют - все-таки ПС5 только набирает обороты. Наверное, так же, через несколько лет выпустят (если вообще выпустят).
Скорее прошла пол пути.
Ждем анонсы ГоВ и ТЛОУ 2 )
Не ждем. Две наиболее неинтересные игры, наряду с Forbidden West. Творчество, доступное лишь особенным. Первые части - те игры, которые консольщики боготворили, а по факту получили однотипный и неадекватный в плане логики геймплей.
Ну ладно,это было предсказуемо,по-тихоньку течёт ручеёк сливов эксклюзивов с плойки...как бы может кому этого и не хотелось.Уже и написано сколько будет стоить 23499 тенге,хоть Денуво обычно на порты не ставят.
В 4к! 👍
P/S - Сделайте уже НОРМАЛЬНЫЙ плеер, на дворе 2024г. Даже в ВК умеет в 4к...
СПАСИБО ЗА БЕТА ТЕСТ)))
А если серьёзно, бл*ть, спасибо. Наконец то поиграю с нормальной картинкой и 60 фпс, а то на 4-ой плошке была прям боль
ну вот!
значит не наврал француз)
Аллилуйя!)
Круто, не обманул инсайдер, а я уже хотел предложить ему, как честному самураю харакири сделать)))
52 бакса) выбор очевиден) зеленый магазин
фу нищееброд вор
Норм игра? Или кАААл юбиконвеерный?
подожди, увидишь сколько нытья будет от бояр по этой игре... до сих пор помню 100500 одинаковых нпс в одинаковых деревнях ,отличающихся только цветом кимоно,да и деревнями то их с натяжкой назвать можно.Таже зачистка аванпостов (лагеря монголов) однотипные квесты и беготня за лисичкой... графика у юбиков лучше намного , но художники в цусиме все таки постарались ,некоторые пейзажи реально круто выглядят, лично я,буквально заставлял себя пройти её до конца, но боёвка там неплохая ,лучше атсасина ,да и сюжет тоже вроде ничего такой.
Все таки , инсайдер французский нас не нае--л , сказал что анонсируют в течение этого дня и он оказался прав , как же давно я хотел пощупать эту игру , а плойку ради одной игры брать было жалко , теперь точно можно пощупать с удовольствием ! Поздравляю всех кто ждал эту игру !
Спасибо за пк-версию.
Расчленёнка есть?
Без перебора. Рука и нога может отлететь. Иногда в сценке при определенном ударе (типа ульты) можно отсечь голову
С определенного момента можно будет бошки отрубать
Если честно, то до конца особо не верил что так рано будет, ибо тут хорайзен вот еще не вышел. Ну это отлично, и ждать не особо долго, я думал если анонс и будет, то на лето минимум. Надеюсь такой темп экзов и будет сейчас. По сути, их осталось не много)
Возможно, связано из-за большого числа игр
Май: призрак Цусимы
Июль-август: ТЛОУ часть 2
Сентябрь-октябрь: Демон соулс
Ну и декабрь-январь 25 года: Бог войны
Скорее сони в этом году будет стараться сливать как можно больше, так как год свободный. А потом им вообще можно будет поставить релиз в один день. Так как основную часть выпустят на ПК. останутся только исключения в виде уж больно старых релизов и те игры на которые сони забили. НО в целом всё что обязательно было к портированию всё выпустят
Мне кажется они хотят на стабильность выйти. Ну тобиж уже быстрее слить все игры эпохи по сути еще ps4, а потом реально будет практически четкие временные рамки. Вот как с пауком по сути, мы уже знаем из сливов у инсомниак, что ПК версия будет в 25 году, да и более того, очевидно что разработка я хз, либо параллельно шла и на консоли и на пк, либо они потом чуть ли не сразу начали заниматься пк версией. Там слитый этот билд игры на пк, реально проходится, да он всратенький, но и не так даже и ужасно ну самом деле, учитывая скорость и что уже там есть. Скорее всего до конца этого года они закроют основные свои экзы с ps4, а уже с нового года и после паука, будет цикл в год-полтора, ну не больше… У нас даже наглядно есть «ремейк» тлоу, да, игра сама старая, но самая версия «ремейка» это экз именно плойки 5, она вышла через год на пк (по ощущениям даже раньше). Сейчас посмотрим, тлоу 2 который очевидно будет версии «ремастера» с плойки 5 на пк, вот где то осенью как раз и выйдет в этом году
Причем всякие хд2 мы вообще уже видим что одновременно с пк появляется релиз. По слухам еще и ремастеры трилогии бога войны тоже выйдут и на ps 5 и на пк одновременно
Жаль, сейчас не 2011 год - ух здесь срачара был бы
наконец то, давно ждали, спасли неудачный день 🥺
консольщики, спасибо за бета-тест))
Даже после всех патчей?
Да
Ну Gow по оптимизации хорош тут не надо гнать
Я лично проверял через xbox bar. Графику предварительно снизил все на минималки получилось нагрузка упала на 65-70%.
Учитывай то что портом занимались вообще другие команды, у Nixxes Software какой никакой но опыт в порте уже есть, правда не без проблем, да на старте у паучка были проблемы, но они хотя бы исправили, не то что TloU который до сих пор с проблемами.
А вот интересно получается: что цусиму, что хорайзон портируют nixxes. Будем посмотреть насколько забагованным будет релиз второй игры, а затем и первой, ибо работать сразу над двумя портами это сильно
Никсес особо не замечены в кривых портах. У них наоборот хорошие порты, ну и патчи выходят часто исправляющие всякие косяки, даже самые мелкие
Хорошие, после пары тройки патчей. 1.0 версия всегда с багами. Всегда.
Хоризон, пауки, бог, ретчет и т.д. все были на старте с багами, а спустя пару неделю уже все ок было.
1 хорайзен не они портировали
Не спорю, порты от них если и имели баги, то в минимальных количествах. Просто две игры сразу портировать явно потяжелее будет, чем одну. В любом случае посмотрим как оно будет на релизе
Вроде как они..
Кусок кала с помойки консолей. Видимо такой кал даже на консолях не удержать, что Сони ушла от своей эксклюзивности и сливает тайтлы везде.
Наконец то ))
Это мы ждем
Уряяя!
Ну вот, а то панику навели с утра. Но не забывайте, дорогие посетители этого прекрасного сайта: в США ведь другой часовой пояс, потому и так поздно для
Ну вот теперь я поверила
Омагад омагад топ топ ещё и так скоро!
Класс, вот вам и очередной "эксклюзив"!
Неплохо, но совершенно не та игра что меня интересует. И честно говоря я не понимаю почему так расхваливают графику. По скринам выглядит крайне убого.
Про ББ походу можно забыть, только с эмуляторами, но получить бы Рагнарек (а то еще модом очеловечивающих черных скандинавских богов ждать) и на этом все. А... Stellar Blade еще конечно же нужен. Остальное г*вно уже черезчур вокнутое....
И че тогда тот чувак ской акк удалил, который сказал что ее сегодня анонсируют? Оказался прав.
Слишком быстро, брал на старте спец версию на PS4, а после для PS5 , но так и не добрался.
Есть что отметить)))
Игра очень втортчной для меня оказалась, на четверти прохождения скинул диск.
мы дождались - СОНИ бинго наконец-то можно считать оконченным
Блин жаль что не в апреле, а так хотелось!Хотя появилось время чтобы сполна насладиться до релиза догмой 2!
Ну вот не бывает дыма без огня) Бояре ждут.
Ну это полный банзай получается
Очередной шедевр на пека! Спасибо, Сони.
Ура наконец то!
Шикарная новость! Годик подождать что там по патчам и можно качать пиратку (давать деньги лицемерным тварям-блокировщикам это себя не уважать).
Спасибо приставочникам за бета-тест.
Опять товар не товар, да ещё и порт с инвалидной коляски. Всем спасибо, но мы пройдём мимо.
пофиг на этот цусиму, кроме Bloodborne не чего не интересно от экза сони
Аж глаза режет от блевотной графики
Какого тогда ты смотришь ? Теряйся