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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.2 693 оценки

Дождались! Режиссёрская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая

butcher69
Новости

Ghost of Tsushima, популярный приключенческий экшен, который изначально был эксклюзивом для PlayStation, готовится к выходу на ПК. Игра уже появилась на странице магазина Steam, а релиз запланирован на 16 мая 2024 года. За портирование игры на ПК отвечает студия Nixxes, принадлежащая Sony.

За десять минут до официального анонса об этом сообщил популярный инсайдер billbil_kun, тем самым подтвердив информацию другого пользователя, который предсказал этот анонс еще вчера. Но затем удалил свой аккаунт.

PC-версия Ghost of Tsushima будет представлена в форме так называемой Режиссерской версии, которая включает в себя не только базовую игру, но и весь доступный дополнительный контент. Кроме того, предзаказавшие игру получат дополнительные бонусы, такие как верного коня из режима «Новая игра +», облачение путника, соответствующее опытному воину, а также краску для изрубленных доспехов, доступную в лавке Баку.

Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года на PlayStation 4, а затем получила улучшенную версию для PlayStation 5 под названием Режиссёрская версия с некоторым дополнительным контентом.

94
82
Комментарии: 82
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Пекарёчки как и любая элитная каста получает только сливки, спасибо консолепитекам за Бетатест..

31
BoT_TaK_BoT

питаться объедками упавшими с консольного стола и иметь столько гонора... не устаю ржать с таких бояр 😂

-39
Петр Стрельцов BoT_TaK_BoT

Это мы позволяем вам ржать и питатся изначальными полусырыми полуфабрикатами, а для ПК элиты шеф повара Сони свои игры дожаривают до хрустящей корочки..Не устаю ржать над полуголодными консольными дворнягами...

29
BoT_TaK_BoT Петр Стрельцов

когда надо самому себя убеждать, что ты элита 😁

-23
fforimen

спасибо за тест конечно, но цусима на любителя

1
Pahant0Ss BoT_TaK_BoT

А потом, когда игра выйдет, он будет на форуме спрашивать как запустить игру если нет avx инструкций у проца и видяха 1060 на 3 гб...

5
butcher69
20
Oshiro Mugen

Боже! Я дождался! Единственный интересный мне экз выходит на пк, ждал ещё с самого анонса игры. Мечтал о выходе на пк, дождался наконец. Спасибо и поклон разрабам!

15
Юрец Одесса

Понимаю что Сони и они не запихивают защиту. Ну надеюсь ее не будет.

8
Glodus Muspell

Сони все равно мы купим их игры или нет. Они ничего не теряют. Они уже продали игру на консолях, а на пк как бонус. Купят хорошо, не купят еще лучше или беда не велика. Я имею в виду что в конце концов игра окупится рано или поздно. Как например uncharted 4 хуже продалась же. Но сони ни разу не сожалела об этом. Потому что знают ну щас не купили, в будущем как нибудь купят. Люди люди минусуйте коммент выше , меня нет. Надеется что денуво не будет это глупо. Его не будет и все с вероятностью в 1000%

-2
Mystik_86 Glodus Muspell

не совсем так, если видел инфу из утечки Insomniac, разработка ПК-портов тоже стоит немалых денег

3
Павел Кобяков Glodus Muspell

То есть, по твоим словам, компания, единственной задачей которой является заработок денег, потратила силы и ресурсы на порт, но заработать не хочет, да?

5
Glodus Muspell Mystik_86

Да ну? Я думал это вообще бесплатно, не стоит денег. Поэтому она в стиме бесплатная. Все так, поэтому они не ставят денуво. То есть они не боятся провала

0
Glodus Muspell Павел Кобяков

Если заработать не хотят то игра была бы бесплатная. Я говорю что они ничего не теряют. Да потому что рано или поздно по продажам все равно окупится игра.

0
plotva85

Юбики: "Мы выпустим Ассасинов в Японии в 24-25 году"
Сони: "Подержи моё пиво: Ghost of Tsushima на ПК в мае 24, Rise of the ronin в марте 24 на ПС 5, 24-25 на ПК (не точно)"

7
Патриарх МакОзборн

Ну, Ронинов вряд ли так скоро портируют - все-таки ПС5 только набирает обороты. Наверное, так же, через несколько лет выпустят (если вообще выпустят).

-1
Kenn1y Патриарх МакОзборн

Скорее прошла пол пути.

0
xion76

Ждем анонсы ГоВ и ТЛОУ 2 )

5
JackShepard

Не ждем. Две наиболее неинтересные игры, наряду с Forbidden West. Творчество, доступное лишь особенным. Первые части - те игры, которые консольщики боготворили, а по факту получили однотипный и неадекватный в плане логики геймплей.

-4
DEDGAMER

Ну ладно,это было предсказуемо,по-тихоньку течёт ручеёк сливов эксклюзивов с плойки...как бы может кому этого и не хотелось.Уже и написано сколько будет стоить 23499 тенге,хоть Денуво обычно на порты не ставят.

4
Jayne Cobb
4
WaFFeN WolF

В 4к! 👍

P/S - Сделайте уже НОРМАЛЬНЫЙ плеер, на дворе 2024г. Даже в ВК умеет в 4к...

3
Chechen_228

СПАСИБО ЗА БЕТА ТЕСТ)))

А если серьёзно, бл*ть, спасибо. Наконец то поиграю с нормальной картинкой и 60 фпс, а то на 4-ой плошке была прям боль

2
dreamevil2067

ну вот!

значит не наврал француз)

2
Oleg_49171780

Аллилуйя!)

2
KnDiman

Круто, не обманул инсайдер, а я уже хотел предложить ему, как честному самураю харакири сделать)))

2
Kot9lra street

52 бакса) выбор очевиден) зеленый магазин

2
Русик_96

фу нищееброд вор

-7
WekuX

Норм игра? Или кАААл юбиконвеерный?

2
nisanis

подожди, увидишь сколько нытья будет от бояр по этой игре... до сих пор помню 100500 одинаковых нпс в одинаковых деревнях ,отличающихся только цветом кимоно,да и деревнями то их с натяжкой назвать можно.Таже зачистка аванпостов (лагеря монголов) однотипные квесты и беготня за лисичкой... графика у юбиков лучше намного , но художники в цусиме все таки постарались ,некоторые пейзажи реально круто выглядят, лично я,буквально заставлял себя пройти её до конца, но боёвка там неплохая ,лучше атсасина ,да и сюжет тоже вроде ничего такой.

0
Flow_Line

Все таки , инсайдер французский нас не нае--л , сказал что анонсируют в течение этого дня и он оказался прав , как же давно я хотел пощупать эту игру , а плойку ради одной игры брать было жалко , теперь точно можно пощупать с удовольствием ! Поздравляю всех кто ждал эту игру !

1
Tiktotayou124

Спасибо за пк-версию.

1
litrbolist

Расчленёнка есть?

1
Krio_ru

Без перебора. Рука и нога может отлететь. Иногда в сценке при определенном ударе (типа ульты) можно отсечь голову

0
exalt1601

С определенного момента можно будет бошки отрубать

0
Krio_ru

Если честно, то до конца особо не верил что так рано будет, ибо тут хорайзен вот еще не вышел. Ну это отлично, и ждать не особо долго, я думал если анонс и будет, то на лето минимум. Надеюсь такой темп экзов и будет сейчас. По сути, их осталось не много)

1
Павел32ру

Возможно, связано из-за большого числа игр

Май: призрак Цусимы

Июль-август: ТЛОУ часть 2

Сентябрь-октябрь: Демон соулс

Ну и декабрь-январь 25 года: Бог войны

1
DenisVTR

Скорее сони в этом году будет стараться сливать как можно больше, так как год свободный. А потом им вообще можно будет поставить релиз в один день. Так как основную часть выпустят на ПК. останутся только исключения в виде уж больно старых релизов и те игры на которые сони забили. НО в целом всё что обязательно было к портированию всё выпустят

0
Krio_ru DenisVTR

Мне кажется они хотят на стабильность выйти. Ну тобиж уже быстрее слить все игры эпохи по сути еще ps4, а потом реально будет практически четкие временные рамки. Вот как с пауком по сути, мы уже знаем из сливов у инсомниак, что ПК версия будет в 25 году, да и более того, очевидно что разработка я хз, либо параллельно шла и на консоли и на пк, либо они потом чуть ли не сразу начали заниматься пк версией. Там слитый этот билд игры на пк, реально проходится, да он всратенький, но и не так даже и ужасно ну самом деле, учитывая скорость и что уже там есть. Скорее всего до конца этого года они закроют основные свои экзы с ps4, а уже с нового года и после паука, будет цикл в год-полтора, ну не больше… У нас даже наглядно есть «ремейк» тлоу, да, игра сама старая, но самая версия «ремейка» это экз именно плойки 5, она вышла через год на пк (по ощущениям даже раньше). Сейчас посмотрим, тлоу 2 который очевидно будет версии «ремастера» с плойки 5 на пк, вот где то осенью как раз и выйдет в этом году

0
Krio_ru DenisVTR

Причем всякие хд2 мы вообще уже видим что одновременно с пк появляется релиз. По слухам еще и ремастеры трилогии бога войны тоже выйдут и на ps 5 и на пк одновременно

0
warp 37

Жаль, сейчас не 2011 год - ух здесь срачара был бы

1
Rorschach93

наконец то, давно ждали, спасли неудачный день 🥺

1
Xndr DeKoz

консольщики, спасибо за бета-тест))

1
Комментарий удален
bysaturn

Даже после всех патчей?

0
User_200 bysaturn

Да

-1
Ely Maze

Ну Gow по оптимизации хорош тут не надо гнать

2
User_200 Ely Maze

Я лично проверял через xbox bar. Графику предварительно снизил все на минималки получилось нагрузка упала на 65-70%.

0
KIBERMAX

Учитывай то что портом занимались вообще другие команды, у Nixxes Software какой никакой но опыт в порте уже есть, правда не без проблем, да на старте у паучка были проблемы, но они хотя бы исправили, не то что TloU который до сих пор с проблемами.

1
NaiveOmero

А вот интересно получается: что цусиму, что хорайзон портируют nixxes. Будем посмотреть насколько забагованным будет релиз второй игры, а затем и первой, ибо работать сразу над двумя портами это сильно

0
Krio_ru

Никсес особо не замечены в кривых портах. У них наоборот хорошие порты, ну и патчи выходят часто исправляющие всякие косяки, даже самые мелкие

0
erkins007 Krio_ru

Хорошие, после пары тройки патчей. 1.0 версия всегда с багами. Всегда.

Хоризон, пауки, бог, ретчет и т.д. все были на старте с багами, а спустя пару неделю уже все ок было.

0
Krio_ru erkins007

1 хорайзен не они портировали

0
NaiveOmero Krio_ru

Не спорю, порты от них если и имели баги, то в минимальных количествах. Просто две игры сразу портировать явно потяжелее будет, чем одну. В любом случае посмотрим как оно будет на релизе

0
Сергей Понащенко Krio_ru

Вроде как они..

0
Комментарий удален
wianewa

Кусок кала с помойки консолей. Видимо такой кал даже на консолях не удержать, что Сони ушла от своей эксклюзивности и сливает тайтлы везде.

0
flaur74

Наконец то ))

0
BAZKIN

Это мы ждем

0
TRADS80

Уряяя!

0
Павел32ру

Ну вот, а то панику навели с утра. Но не забывайте, дорогие посетители этого прекрасного сайта: в США ведь другой часовой пояс, потому и так поздно для

0
Анна Кранцове

Ну вот теперь я поверила

0
супер пиявка

Омагад омагад топ топ ещё и так скоро!

0
001fess

Класс, вот вам и очередной "эксклюзив"!

0
LethalApple

Неплохо, но совершенно не та игра что меня интересует. И честно говоря я не понимаю почему так расхваливают графику. По скринам выглядит крайне убого.
Про ББ походу можно забыть, только с эмуляторами, но получить бы Рагнарек (а то еще модом очеловечивающих черных скандинавских богов ждать) и на этом все. А... Stellar Blade еще конечно же нужен. Остальное г*вно уже черезчур вокнутое....

И че тогда тот чувак ской акк удалил, который сказал что ее сегодня анонсируют? Оказался прав.

0
Kenn1y

Слишком быстро, брал на старте спец версию на PS4, а после для PS5 , но так и не добрался.

0
Baka Mitai

Есть что отметить)))

0
pump_plus

Игра очень втортчной для меня оказалась, на четверти прохождения скинул диск.

0
fortuneismax

мы дождались - СОНИ бинго наконец-то можно считать оконченным

0
Bait795

Блин жаль что не в апреле, а так хотелось!Хотя появилось время чтобы сполна насладиться до релиза догмой 2!

0
6363

Ну вот не бывает дыма без огня) Бояре ждут.

0
G-1

Ну это полный банзай получается

0
bekertughan

Очередной шедевр на пека! Спасибо, Сони.

-1
nikvik jm

Ура наконец то!

-1
Кей Овальд

Шикарная новость! Годик подождать что там по патчам и можно качать пиратку (давать деньги лицемерным тварям-блокировщикам это себя не уважать).
Спасибо приставочникам за бета-тест.

-2
AT_Sagor

Опять товар не товар, да ещё и порт с инвалидной коляски. Всем спасибо, но мы пройдём мимо.

-2
ldssa jbcfsgfhd

пофиг на этот цусиму, кроме Bloodborne не чего не интересно от экза сони

-2
Ded Chelyabinsk

Аж глаза режет от блевотной графики

-19
Punisher1

Какого тогда ты смотришь ? Теряйся

5