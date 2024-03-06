Дождались! Режиссёрская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая

Ghost of Tsushima, популярный приключенческий экшен, который изначально был эксклюзивом для PlayStation, готовится к выходу на ПК. Игра уже появилась на странице магазина Steam, а релиз запланирован на 16 мая 2024 года. За портирование игры на ПК отвечает студия Nixxes, принадлежащая Sony.

За десять минут до официального анонса об этом сообщил популярный инсайдер billbil_kun, тем самым подтвердив информацию другого пользователя, который предсказал этот анонс еще вчера. Но затем удалил свой аккаунт.

PC-версия Ghost of Tsushima будет представлена в форме так называемой Режиссерской версии, которая включает в себя не только базовую игру, но и весь доступный дополнительный контент. Кроме того, предзаказавшие игру получат дополнительные бонусы, такие как верного коня из режима «Новая игра +», облачение путника, соответствующее опытному воину, а также краску для изрубленных доспехов, доступную в лавке Баку.

Ghost of Tsushima вышла в июле 2020 года на PlayStation 4, а затем получила улучшенную версию для PlayStation 5 под названием Режиссёрская версия с некоторым дополнительным контентом.