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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.2 690 оценок

Инсайдер, утверждавший, что ПК-версия Ghost of Tsushima будет анонсирована сегодня, удалил свой аккаунт

butcher69
Новости

Сегодняшний день ознаменовался неожиданным поворотом в саге о возможной ПК-версии Ghost of Tsushima. Пользователь под ником Haothors, который ранее утверждал о предстоящем анонсе, внезапно удалил свой аккаунт в социальных сетях.

Не совсем понятно, почему он это сделал, но он отметился несколькими громкими заявлениями за последние несколько часов. По его словам, Ghost of Tsushima 2 должна быть представлена в этом году, а Sony якобы приобрела разработчиков Helldivers 2.

Однако, последнее утверждение было опровергнуто генеральным директором Arrowhead Game Studios. Это опровержение, вероятно, сильно подорвало доверие к данному источнику информации. Из-за этого он, видимо, решил удалить свой аккаунт в социальных сетях, избегая возможных негативных последствий

Но возможно, еще не все потеряно. В свое время информация о покупке Blue Point также стала известна за несколько месяцев до официального анонса от Sony. Тогда же генеральный директор студии также опроверг все слухи и заявил, что студия остается "полностью независимой".

И не стоит забывать, что этот пользователь верно предсказал появление новой информации о ПК-версии Horizon Forbidden West в PlayStation Blog

С учетом всего этого, многие фанаты не теряют надежду и ждут официальных новостей от Sony или Sucker Punch Productions.

16
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
alexanderfox

Это французский п*****л.

11
TheLokich

Это просто п****л или тролль.

0
Artery Kaulitz

Просто до него добрались раньше Sony, чем его адвокат ( ͡° ͜ʖ ͡°)

3
Famiclone
Не совсем понятно, почему он это сделал

По моему всё понятно

2
Русик_96

он просто так п*****л

1
Feliskotta

А должен быть сделать себе сепукку.

2
Sanka Mirniy

По этому и удалил )))))

-1
Кей Овальд

Печально.

0
Talendor3

звучит как анекдот

0
AntiVataAstarta

Может его сони фейксливами на чистую воду вывели и на 100 лет в лагеря!))

0
супер пиявка

слился получается хахаха

0
VIGITAL1

Надежда умирает последний)а если серьезно уже пофиг на цусиму.Не хотят,ну и не надо.

0
6363

Да будет Тсусима точно в этом году.

0
DEDGAMER

Да эта "чусима" на любителя, у меня до сих пор уже несколько лет пылится, начал играть, но не зашло особо, может на ПК бы да поиграл.

-1
kakuwonok

Расходимся пацаны (

-6
IY1982

Пека-бояр-ждунов вновь н*****и))

-20
-zotik-

Да рано или поздно сольют. У бладборна мало шансов, а у цусимы это был вопрос времени

7
Мур Мур lamour

ещё бы игра была стоящая , чтоб переживать из-за мелочей

-5
Stinger_Max -zotik-

А как ты считаешь, бладборн не нужон после этого?

0
Нейтан Дрейк -zotik-

Ну или лет через 20 через эмуль поиграем.

1
-zotik- Stinger_Max

Нужен. Просто сказал шансов мало.

2