Инсайдер, утверждавший, что ПК-версия Ghost of Tsushima будет анонсирована сегодня, удалил свой аккаунт

Сегодняшний день ознаменовался неожиданным поворотом в саге о возможной ПК-версии Ghost of Tsushima. Пользователь под ником Haothors, который ранее утверждал о предстоящем анонсе, внезапно удалил свой аккаунт в социальных сетях.
Не совсем понятно, почему он это сделал, но он отметился несколькими громкими заявлениями за последние несколько часов. По его словам, Ghost of Tsushima 2 должна быть представлена в этом году, а Sony якобы приобрела разработчиков Helldivers 2.
Однако, последнее утверждение было опровергнуто генеральным директором Arrowhead Game Studios. Это опровержение, вероятно, сильно подорвало доверие к данному источнику информации. Из-за этого он, видимо, решил удалить свой аккаунт в социальных сетях, избегая возможных негативных последствий
Но возможно, еще не все потеряно. В свое время информация о покупке Blue Point также стала известна за несколько месяцев до официального анонса от Sony. Тогда же генеральный директор студии также опроверг все слухи и заявил, что студия остается "полностью независимой".
И не стоит забывать, что этот пользователь верно предсказал появление новой информации о ПК-версии Horizon Forbidden West в PlayStation Blog
С учетом всего этого, многие фанаты не теряют надежду и ждут официальных новостей от Sony или Sucker Punch Productions.
Это французский п*****л.
Это просто п****л или тролль.
Просто до него добрались раньше Sony, чем его адвокат ( ͡° ͜ʖ ͡°)
По моему всё понятно
он просто так п*****л
А должен быть сделать себе сепукку.
По этому и удалил )))))
Печально.
звучит как анекдот
Может его сони фейксливами на чистую воду вывели и на 100 лет в лагеря!))
слился получается хахаха
Надежда умирает последний)а если серьезно уже пофиг на цусиму.Не хотят,ну и не надо.
Да будет Тсусима точно в этом году.
Да эта "чусима" на любителя, у меня до сих пор уже несколько лет пылится, начал играть, но не зашло особо, может на ПК бы да поиграл.
Расходимся пацаны (
Пека-бояр-ждунов вновь н*****и))
Да рано или поздно сольют. У бладборна мало шансов, а у цусимы это был вопрос времени
ещё бы игра была стоящая , чтоб переживать из-за мелочей
А как ты считаешь, бладборн не нужон после этого?
Ну или лет через 20 через эмуль поиграем.
Нужен. Просто сказал шансов мало.