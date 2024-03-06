Инсайдер, утверждавший, что ПК-версия Ghost of Tsushima будет анонсирована сегодня, удалил свой аккаунт

Сегодняшний день ознаменовался неожиданным поворотом в саге о возможной ПК-версии Ghost of Tsushima. Пользователь под ником Haothors, который ранее утверждал о предстоящем анонсе, внезапно удалил свой аккаунт в социальных сетях.

Не совсем понятно, почему он это сделал, но он отметился несколькими громкими заявлениями за последние несколько часов. По его словам, Ghost of Tsushima 2 должна быть представлена в этом году, а Sony якобы приобрела разработчиков Helldivers 2.

Однако, последнее утверждение было опровергнуто генеральным директором Arrowhead Game Studios. Это опровержение, вероятно, сильно подорвало доверие к данному источнику информации. Из-за этого он, видимо, решил удалить свой аккаунт в социальных сетях, избегая возможных негативных последствий

Но возможно, еще не все потеряно. В свое время информация о покупке Blue Point также стала известна за несколько месяцев до официального анонса от Sony. Тогда же генеральный директор студии также опроверг все слухи и заявил, что студия остается "полностью независимой".

И не стоит забывать, что этот пользователь верно предсказал появление новой информации о ПК-версии Horizon Forbidden West в PlayStation Blog

С учетом всего этого, многие фанаты не теряют надежду и ждут официальных новостей от Sony или Sucker Punch Productions.