Исполнитель главной роли в Ghost of Tsushima все еще ожидает звонка от создателей экранизации игры

Зрелищный самурайский экшен Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions планировали экранизировать еще в 2021 году. Однако премьера экранизации пока еще далека, но производство активно готовится к запуску. Еще весной режиссер Чад Стахельски объявил о завершении сценария, что предполагает начало съемок в ближайшее время. Исполнитель главной роли в игре, Даисукэ Цудзи, выразил своё желание участвовать в экранизации.

В недавнем интервью с журналистами, Цудзи вспомнил, что одним из первых выразил готовность присоединиться к экранизации. По его словам, Ghost of Tsushima стала одним из самых значимых проектов в его актерской карьере, и он действительно влюбился в драматическую историю Дзина Сакая. Поэтому он будет рад стать частью киноадаптации, даже если ему не достанется главная роль.

Ранее Даисукэ Цудзи заявлял, что готов полностью посвятить себя роли в экранизации, если это будет необходимо. Пока состав актеров киноадаптации остается неизвестным. Предположительно, названия актеров будут объявлены только в начале следующего года, а съемки фильма начнутся летом.