Компания Aniplex анонсировала аниме-сериал по мотивам Ghost of Tsushima

Компания Aniplex анонсировала аниме-сериал по мотивам популярной игры Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions. Премьера ожидается в 2027 году на платформе Crunchyroll.

Режиссером сериала выступит Таканобу Мидзуно, известный эпизодом "Star Wars: Visions" The Duel, а сюжет разработает Ген Уробучи (NITRO PLUS). Производством занимается студия Kamikaze Douga в сотрудничестве с Aniplex. Саундтрек и музыкальное сопровождение создаст Sony Music. Сериал обещает передать дух самурайской эстетики с помощью ярких визуальных эффектов и кинематографического повествования.

Мнение создателей:

Рахул Пурини (Crunchyroll): «Сериал станет смелым и новаторским, объединяя усилия PlayStation Studios, Aniplex и Sony Music».

«Сериал станет смелым и новаторским, объединяя усилия PlayStation Studios, Aniplex и Sony Music». Асад Кизилбаш (PlayStation Productions): «Это наша первая аниме-адаптация, идеально подходящая для передачи богатого мира Ghost of Tsushima».

«Это наша первая аниме-адаптация, идеально подходящая для передачи богатого мира Ghost of Tsushima». Том Маккей (Sony Music): «Музыка сыграет ключевую роль в создании незабываемого опыта для зрителей».

Фанатов ждет новая грань легендарной истории в формате аниме!