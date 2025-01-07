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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
9 3 492 оценки

Компания Aniplex анонсировала аниме-сериал по мотивам Ghost of Tsushima

butcher69
Новости

Компания Aniplex анонсировала аниме-сериал по мотивам популярной игры Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions. Премьера ожидается в 2027 году на платформе Crunchyroll.

Режиссером сериала выступит Таканобу Мидзуно, известный эпизодом "Star Wars: Visions" The Duel, а сюжет разработает Ген Уробучи (NITRO PLUS). Производством занимается студия Kamikaze Douga в сотрудничестве с Aniplex. Саундтрек и музыкальное сопровождение создаст Sony Music. Сериал обещает передать дух самурайской эстетики с помощью ярких визуальных эффектов и кинематографического повествования.

Мнение создателей:

  • Рахул Пурини (Crunchyroll): «Сериал станет смелым и новаторским, объединяя усилия PlayStation Studios, Aniplex и Sony Music».
  • Асад Кизилбаш (PlayStation Productions): «Это наша первая аниме-адаптация, идеально подходящая для передачи богатого мира Ghost of Tsushima».
  • Том Маккей (Sony Music): «Музыка сыграет ключевую роль в создании незабываемого опыта для зрителей».

Фанатов ждет новая грань легендарной истории в формате аниме!

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