Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 305 оценок

Ghost of Yotei получил почти максимальную оценку от Famitsu

Gruz_ Gruz_

Ghost of Yotei почти достига идеального результата в рейтинге Famitsu: эксклюзивная игра для PlayStation 5, разработанная Sucker Punch, явно понравилась редакторам японского журнала, которые поставили ей три 10 и одну 9, что в сумме дало 39/40.

В целом, впечатление от Ghost of Yotei таково, что это отличная игра, но, возможно, менее смелая, чем ожидалось, с точки зрения реальных нововведений и дизайна побочных миссий. Такой рейтинг отражает самые восторженные отзывы о игре в зарубежной прессе, почти все из которых являются положительными, за исключением нескольких более критичных в отношении «духовного» сиквела.

"Одна из лучших игр года": оценки Ghost of Yotei

В свою очередь, предыдущая часть серии, Ghost of Tsushima, стала одной из немногих игр, получивших максимальную оценку от журнала Famitsu - 40/40.

Помимо обзора Ghost of Yotei, в 1917-м номере Famitsu также были опубликованы обзоры Borderlands 4 и Sonic Racing: CrossWorlds, и в обоих случаях они получили очень положительные оценки. В частности, новинка от Gearbox Software получила одну 9 и три 8, в сумме 33/40: аналогичная оценка поставлена и Sonic Racing: CrossWorlds — 33/40.

  • A Wild Last Boss Appeared! Black-Winged Survivor (PS5, PS4, Switch) - 8/7/8/7 [30/40]
  • Borderlands 4 (PS5, Xbox Series) - 9/8/8/8 [33/40]
  • Ghost of Yotei (PS5) - 9/10/10/10 [39/40]
  • Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/9/8/8 [33/40]
Комментарии:  41
ka27

Транc-самурайка: урааааааааааааааааааааааааааааааааа !!!

20
Константин335

Игровой персонаж не транс, так в чем проблема? Ты не смешивай реал и игры

16
Лидер Мур Константин335

я тебе больше скажу, она биологическая женщина которая не любит местоимения он/она и на этом все, а боты ее уже трансом называют XD

15
Константин335 Лидер Мур

Честно, в этом разбираться даже не хочу кем она там себя считает) Мне интересна только игра, а кого там взяли на роль вообще без разницы, и как уже сказал игровой персонаж будет обычным

12
Константин335

Заслуженно. Теперь ждем этот шедевр на ПК

17
ZoMBie Zet

sucker punch занесла полный чемодан для Famitsu

14
Константин335

А если бы это была Экспедиция 33? Ты бы такое уже не написал. Заметил всегда если кому то не нравится игра, но издание поставили высокую оценку, значит обязательно чемоданы занесли. А признать что игра действительно хорошая, от того такая и оценка вы конечно же не можете

12
ZoMBie Zet Константин335

Я бы очень хотел бы чтобы он без чемоданов без угроз сказал игра хорошая

Но чел мы живём в таком мире где большинству платят за оценку 10/10

4
Константин335 ZoMBie Zet

Ну я например не могу утверждать что им занесли чемоданы, может игра действительно так хороша. Ждем выхода игры и там будет видно

6
Nill Kravets

как они заколебали Рекламой с этим Фриком в роли Сильного Независимого существа в Феодальной Японии

10
Константин335

Что тебе мешает просто не заходить в новости и не интересоваться этой игрой? Раз тебя так уже заколебали, а раз заходишь и оставляешь комменты, значит не очень то и заколебали

8
Nill Kravets Константин335

нет просто они везде и каждые 10 минут появляются с Хвалебными Отзывами а тебе походу нравится все эти Фрики и раньше мне было пофиг думала что Фемка очередная но когда по гуглила из любопытства это ужас более мерзкого типа ещё найти надо было а вы его Вы*ер готовы схавать

6
Константин335 Nill Kravets

Я уже писал не раз, в игре стандартный женский перс гг, так что не так?

6
K0t Felix

Игра красиво выглядит

8
-zotik-

Еще пару дней подождать и узнаю стоитли она покупки или нет)

5
Кей Овальд

*Недель. Это ж игра не на 10 часов.

1
-zotik- Кей Овальд

Ну цусиму можно было платину за 60ч получить, не думаю что тут затянут. Но я про то что можно глянуть от игроков что из себя игра представляет. И как нибкдь диск купить если она не хуже цусимы в целом. Смена оружия уже хороший ход, а визуал точно не хуже. Я не особо следил за игрой, более того я когда тот комент писал тол ко узнал дату выхода игры)

2
Кей Овальд -zotik-

Так тут изюмина в персонаже и сюжете, который, судя по всему, копипаста с Ассасинов.
В геймплее и графонии я не сомневаюсь. А вот стоит ли ради них терпеть ГГшку это уже большой вопрос.
Например, в первом Горизонте однозначно да, а во Втором уже даже геймплей и графон не спасает насколько ГГ там хернёй быкующей сделали.

1