Ghost of Yotei получил почти максимальную оценку от Famitsu

Ghost of Yotei почти достига идеального результата в рейтинге Famitsu: эксклюзивная игра для PlayStation 5, разработанная Sucker Punch, явно понравилась редакторам японского журнала, которые поставили ей три 10 и одну 9, что в сумме дало 39/40.
В целом, впечатление от Ghost of Yotei таково, что это отличная игра, но, возможно, менее смелая, чем ожидалось, с точки зрения реальных нововведений и дизайна побочных миссий. Такой рейтинг отражает самые восторженные отзывы о игре в зарубежной прессе, почти все из которых являются положительными, за исключением нескольких более критичных в отношении «духовного» сиквела.
В свою очередь, предыдущая часть серии, Ghost of Tsushima, стала одной из немногих игр, получивших максимальную оценку от журнала Famitsu - 40/40.
Помимо обзора Ghost of Yotei, в 1917-м номере Famitsu также были опубликованы обзоры Borderlands 4 и Sonic Racing: CrossWorlds, и в обоих случаях они получили очень положительные оценки. В частности, новинка от Gearbox Software получила одну 9 и три 8, в сумме 33/40: аналогичная оценка поставлена и Sonic Racing: CrossWorlds — 33/40.
- A Wild Last Boss Appeared! Black-Winged Survivor (PS5, PS4, Switch) - 8/7/8/7 [30/40]
- Borderlands 4 (PS5, Xbox Series) - 9/8/8/8 [33/40]
- Ghost of Yotei (PS5) - 9/10/10/10 [39/40]
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/9/8/8 [33/40]
Транc-самурайка: урааааааааааааааааааааааааааааааааа !!!
Игровой персонаж не транс, так в чем проблема? Ты не смешивай реал и игры
я тебе больше скажу, она биологическая женщина которая не любит местоимения он/она и на этом все, а боты ее уже трансом называют XD
Честно, в этом разбираться даже не хочу кем она там себя считает) Мне интересна только игра, а кого там взяли на роль вообще без разницы, и как уже сказал игровой персонаж будет обычным
Заслуженно. Теперь ждем этот шедевр на ПК
sucker punch занесла полный чемодан для Famitsu
А если бы это была Экспедиция 33? Ты бы такое уже не написал. Заметил всегда если кому то не нравится игра, но издание поставили высокую оценку, значит обязательно чемоданы занесли. А признать что игра действительно хорошая, от того такая и оценка вы конечно же не можете
Я бы очень хотел бы чтобы он без чемоданов без угроз сказал игра хорошая
Но чел мы живём в таком мире где большинству платят за оценку 10/10
Ну я например не могу утверждать что им занесли чемоданы, может игра действительно так хороша. Ждем выхода игры и там будет видно
как они заколебали Рекламой с этим Фриком в роли Сильного Независимого существа в Феодальной Японии
Что тебе мешает просто не заходить в новости и не интересоваться этой игрой? Раз тебя так уже заколебали, а раз заходишь и оставляешь комменты, значит не очень то и заколебали
нет просто они везде и каждые 10 минут появляются с Хвалебными Отзывами а тебе походу нравится все эти Фрики и раньше мне было пофиг думала что Фемка очередная но когда по гуглила из любопытства это ужас более мерзкого типа ещё найти надо было а вы его Вы*ер готовы схавать
Я уже писал не раз, в игре стандартный женский перс гг, так что не так?
Игра красиво выглядит
Еще пару дней подождать и узнаю стоитли она покупки или нет)
*Недель. Это ж игра не на 10 часов.
Ну цусиму можно было платину за 60ч получить, не думаю что тут затянут. Но я про то что можно глянуть от игроков что из себя игра представляет. И как нибкдь диск купить если она не хуже цусимы в целом. Смена оружия уже хороший ход, а визуал точно не хуже. Я не особо следил за игрой, более того я когда тот комент писал тол ко узнал дату выхода игры)
Так тут изюмина в персонаже и сюжете, который, судя по всему, копипаста с Ассасинов.
В геймплее и графонии я не сомневаюсь. А вот стоит ли ради них терпеть ГГшку это уже большой вопрос.
Например, в первом Горизонте однозначно да, а во Втором уже даже геймплей и графон не спасает насколько ГГ там хернёй быкующей сделали.