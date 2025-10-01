Ghost of Yotei получил почти максимальную оценку от Famitsu

Ghost of Yotei почти достига идеального результата в рейтинге Famitsu: эксклюзивная игра для PlayStation 5, разработанная Sucker Punch, явно понравилась редакторам японского журнала, которые поставили ей три 10 и одну 9, что в сумме дало 39/40.

В целом, впечатление от Ghost of Yotei таково, что это отличная игра, но, возможно, менее смелая, чем ожидалось, с точки зрения реальных нововведений и дизайна побочных миссий. Такой рейтинг отражает самые восторженные отзывы о игре в зарубежной прессе, почти все из которых являются положительными, за исключением нескольких более критичных в отношении «духовного» сиквела.

В свою очередь, предыдущая часть серии, Ghost of Tsushima, стала одной из немногих игр, получивших максимальную оценку от журнала Famitsu - 40/40.

Помимо обзора Ghost of Yotei, в 1917-м номере Famitsu также были опубликованы обзоры Borderlands 4 и Sonic Racing: CrossWorlds, и в обоих случаях они получили очень положительные оценки. В частности, новинка от Gearbox Software получила одну 9 и три 8, в сумме 33/40: аналогичная оценка поставлена и Sonic Racing: CrossWorlds — 33/40.