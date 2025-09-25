"Одна из лучших игр года": оценки Ghost of Yotei

Релиз уже совсем скоро — 2 октября

За неделю до релиза журналисты поделились мнением об экшене Ghost of Yotei от Sony Interactive Entertainment и Sucker Punch. Игра получила восторженные отзывы прессы — на OpenCritic у нее 89 баллов на основе 48 рецензий.

В своих материалах журналисты высоко оценил визуальный стиль и качество графики Ghost of Yotei, отметив, что порой игра выдает захватывающие дух пейзажи. Также отметили эпичную историю с глубокими героями, приятный игровой процесс, а также возросшее качество сторонних заданий.

К минусам отнесли слабое вступление, уступающее Ghost of Tsushima, систему допросов, которая со временем утомляет, повторяющиеся диалоги и подсказки в некоторых побочных миссиях, а также редкие баги и падения FPS.

VGC: Ghost of Yotei во многом выполняет обещания Ghost of Tsushima, предлагая невероятно увлекательную игру в открытом мире, практически избавившуюся от перегруженности Tsushima. Несмотря на проблемы с темпом и некоторых недоработанных злодеев, Yotei улучшает оригинал во всех аспектах и демонстрирует визуал и музыку на уровне лучших в индустрии.

Game Rant: Ghost of Yotei — грандиозная игра с открытым миром и поистине выдающейся графикой, в основе которой лежат напряжённые сражения и завораживающая история мести.

GameSpot: Ghost of Yotei строится вокруг Ацу, а игрок погружается в захватывающую историю мести на фоне контрастного единства красоты и жестокости феодальной Японии.

PlayStation Game Size: Ghost of Yotei превзошла свою предшественницу практически во всём, закрепив за собой место одной из лучших игр 2025 года. С нетерпением жду, что Sucker Punch приготовит в грядущем дополнении Legends.

Оценки:

VGC — 5/5;

Game Rant — 10/10;

TheGamer — 4/5;

GamesRadar+ — 4.5/5;

GameSpot — 9/10;

TheSixthAxis — 9/10;

COGconnected — 100/100;

PlayStation Universe — 10/10;

Digital Spy — 4/5;

Gamingbolt — 9/10.

Действие Ghost of Yotei развернется в 1603 году на японском острове Хоккайдо, в регионе вокруг горы Йотей — спустя 329 лет после событий первой игры. Главная героиня — женщина-воин Ацу, которая становится «Призраком» в начале эпохи Эдо.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5.