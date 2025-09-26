Саундтрек Ghost of Yotei стал доступен на стриминговых сервисах

На следующей неделе на PlayStation 5 состоится релиз самурайского экшена Ghost of Yōtei, действия которого разворачиваются на рубеже XVI и XVII веков на втором по величине японском острове Эзо (Хоккайдо). В центре внимания — главная героиня Ацу, воительница и призрак Онрё, которая хочет отомстить за убийство своей семьи.

В дополнение к прекрасному окружающему миру, в игре также присутствует, отличный саундтрек, написанный композитором Тома Отова. Теперь его можно прослушать на различных стриминговых сервисах, включая Apple Music, Spotify и YouTube MusicЕсли вы решите его послушать, обязательно напишите нам, как он вам понравился.

Ghost of Yōtei выйдет 2 октября.