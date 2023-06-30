Состоялся релиз мистического приключения Ghost Trick: Phantom Detective ©

Компания Capcom объявила о выходе сверхъестественного таинственного приключения. Ghost Trick: Phantom Detective теперь доступна по всему миру для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam. В честь этого события был опубликован релизный трейлер.

Если вы не знаете, Ghost Trick - это приключенческая игра, вышедшая на Nintendo DS, в которой игроки управляют Сисселом, молодым человеком, который после пробуждения в виде духа понимает, что не помнит, кто он и почему умер.

Вопросы "Кто я?", "Кто меня убил?" и "Почему я был убит?" - вот те экзистенциальные вопросы, с которыми он сталкивается.

В игровом процессе вам предстоит по собственному желанию переключаться между миром живых и миром призраков и отправиться в путешествие, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Ghost Trick: Phantom Detective будет отличаться обновлениями игрового процесса, включая улучшенную графику и частоту кадров при 1080p 60fps. Кроме того, совместимые платформы будут использовать преимущества сенсорного управления. В меню "Дополнительно" игроки теперь могут получить доступ к коллекции недавно записанных и аранжированных музыкальных композиций, а также уникальным иллюстрациям.