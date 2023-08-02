Зачистка призраков продолжается в дополнении к игре Ghostbusters: Spirits Unleashed

Вчера, 1 августа, вышло третье бесплатное DLC для игры Ghostbusters: Spirits Unleashed. В числе прочих плюшек оно содержит новую карту и новых призраков. Новая локация называется The New Motion Club, IllFonic (компания разработчик) описывает ее, как

столп нью-йоркской андеграундной музыкальной сцены.

Что до призраков, то в этот раз охотиться предстоит на Наблюдателей (Watcher) - это гротескные и неуловимые маленькие сущности, каждая из которых имеет гигантский внешний глаз.

Релиз основной игры состоялся 18 октября 2022 года для РС, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.