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Ghostrunner 27.10.2020
Экшен, От первого лица, Киберпанк
7.6 388 оценок

Слух: Весь список подарочных игр в Epic Games Store слили в Сеть

butcher69
Новости

В сети появилась информация о всех оставшихся бесплатных игр в Epic Games Store, которые станут доступны в ближайшие пять дней. Но этим поделился не надежный инсайдер billbil-kun, а аккаунт PC_Focus, который позиционирует себя как группу российских хакеров и моддеров. Так что к этому списку стоит относиться с недоверием.

В число предстоящих бесплатных игр входит первый Ghostrunner, за которым 1 января последует Escape Acadamy. 2 января пользователи EGS смогут получить 20 Minutes Till Dawn, а 3 января будет добавлена A Plague Tale: Innocence. А с 4 по 11 января бесплатной станет Marvel's Guardians of the Galaxy.

Точный ли это список или нет мы узнаем сегодня вечером в 19:00 по МСК.

17
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
User_200

Ничего интересного

9
6363

Стражи клевые.

1
Crevedk0

весь, но не весь ))

0
Spidermanos

Какая никакая но инфа

0
Oscilograf

Шляпа какая-то. Иногда у них бывают неплохие игры в раздаче, но не в этот раз.

-1
Astrallines

Fallout 3, the outer worlds, Ghostrunner, a plague tale, Guardians of the galaxy. Вполне себе хорошие игры для тех у кого их нет в стиме.

0
kulikulikuli

Список мусора, большую часть которого у нас даже забрать нельзя.

-6
PavelDragon

Все забирается. Меняешь регион, включаешь впн и берешь. Всегда так всю халяву собираю.

0
Star_Wiking PavelDragon

да переезжай уже в европку, че мелочится

-2
S_Ned_S PavelDragon

А то что половина, если не все впн не работают, это ничего? (про платные речи не идёт, ещё б впн покупать) А ещё у этой "амерговкомпании" постоянно как наплыв, то - "В настоящее время ваша учётная запись больше не может загружать бесплатные игры." Ага, конечно, верим, не может. Так что тут можно ничего не получить как ни старайся, просто не успеешь даже, когда раздача идёт сутки всего. Такая ситуация у меня лично всплывает уже не первый раз, фантазировать мне нечего.

0