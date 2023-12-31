Слух: Весь список подарочных игр в Epic Games Store слили в Сеть

В сети появилась информация о всех оставшихся бесплатных игр в Epic Games Store, которые станут доступны в ближайшие пять дней. Но этим поделился не надежный инсайдер billbil-kun, а аккаунт PC_Focus, который позиционирует себя как группу российских хакеров и моддеров. Так что к этому списку стоит относиться с недоверием.
В число предстоящих бесплатных игр входит первый Ghostrunner, за которым 1 января последует Escape Acadamy. 2 января пользователи EGS смогут получить 20 Minutes Till Dawn, а 3 января будет добавлена A Plague Tale: Innocence. А с 4 по 11 января бесплатной станет Marvel's Guardians of the Galaxy.
Точный ли это список или нет мы узнаем сегодня вечером в 19:00 по МСК.
Ничего интересного
Стражи клевые.
весь, но не весь ))
Какая никакая но инфа
Шляпа какая-то. Иногда у них бывают неплохие игры в раздаче, но не в этот раз.
Fallout 3, the outer worlds, Ghostrunner, a plague tale, Guardians of the galaxy. Вполне себе хорошие игры для тех у кого их нет в стиме.
Список мусора, большую часть которого у нас даже забрать нельзя.
Все забирается. Меняешь регион, включаешь впн и берешь. Всегда так всю халяву собираю.
да переезжай уже в европку, че мелочится
А то что половина, если не все впн не работают, это ничего? (про платные речи не идёт, ещё б впн покупать) А ещё у этой "амерговкомпании" постоянно как наплыв, то - "В настоящее время ваша учётная запись больше не может загружать бесплатные игры." Ага, конечно, верим, не может. Так что тут можно ничего не получить как ни старайся, просто не успеешь даже, когда раздача идёт сутки всего. Такая ситуация у меня лично всплывает уже не первый раз, фантазировать мне нечего.