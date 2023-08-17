Авторы Ghostrunner 2 раскроют новые подробности об игре в начале следующей недели

С началом закрытого бета-тестирования Ghostrunner 2 пора готовиться к новой волне информации о динамичном киберпанковом приключении.
Разработчики One More Level подтвердили, что игра будет представлена на выставке Gamescom 2023. Посетителей выставки в Кельне Ghostrunner 2 будет ждать игровая демоверсия в зоне Xbox, в зале 8. Здесь можно будет впервые познакомиться с игровым процессом сиквела, в котором главный герой готов вновь овладеть катаной.
Во время Gamescom 2023 можно будет лично встретиться с разработчиками One More Level, которые также обещают важные новости об игре сразу после открытия выставки. В твите авторы, в частности, назначает встречу на понедельник, 21 августа. Есть надежда, что на этом летнем мероприятии будет объявлена дата выхода Ghostrunner II, которая в настоящее время, по общему мнению, ожидается в конце 2023 года.
Игра, выходящая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, предложит множество новых возможностей по сравнению с предшественницей, в том числе возможность скоростного прохождения уровней на мотоцикле.