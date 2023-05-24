Первый тизер-трейлер Ghostrunner 2 ©

Благодаря успеху игры Ghostrunner, компания One More Level сегодня имеет возможность представить продолжение своей игры на одном из самых важных событий последних месяцев. Усаживайтесь поудобнее и смотрите первые кадры Ghostrunner 2.

One More Level имела большой успех, что было признано 505 Games. Издатель выкупил IP и решил подготовить продолжение - за игру отвечают поляки. Разработчики получили возможность показать свою новинку на выставке PlayStation Showcase.

Ghostrunner 2 была описана как "экшен-триллер от первого лица", в котором игроков ждет киберпанк и бескомпромиссно сложный мир.

События игры разворачиваются через год после истории, представленной в первой части. Игрокам дадут возможность взять на себя роль "смертоносного кибернетического ниндзя", но стоит отметить, что теперь главный герой будет не просто исследовать опасную Башню Дхармы, а впервые отправится в дикую природу.

Разработчики обещают, что динамичная боевая система вернется, а проверенные идеи будут расширены "свежими решениями". Поклонники могут рассчитывать на "новую механику боя на базе транспортных средств", поскольку Джек отправится в дикую местность на своем мотоцикле.

Ghostrunner 2 предложит всем желающим множество новых способностей, улучшений, специальных приемов передвижения и даже глубокий и увлекательный сюжет в обширном мире и с множеством адски сложных врагов.